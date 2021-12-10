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Тренер "Черного льва": бюджет "Енисея-СТМ" превышает бюджет Союза регби Грузии

Тренер "Черного льва": бюджет "Енисея-СТМ" превышает бюджет Союза регби Грузии

Предстоящий матч состоится в Тбилиси на регбийном стадионе "Авчала", начало встречи в 17:00 по местному времени 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T20:03+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Грузинская регбийная франшиза "Черный лев" провела капитанскую тренировку в преддверии матча Суперкубка Европы против красноярского "Енисея-СТМ". По ее окончании главный тренер команды Леван Маисашвили поделился своими комментариями о предстоящей игре."Фактически, нам предстоит сыграть против сборной России, усиленной легионерами из ЮАР. Бюджет "Енисея-СТМ" превышает бюджет Союза регби Грузии. Российский клуб может позволить себе выезжать на длительные зарубежные сборы несколько раз в году. У клуба есть опыт выступления в Кубке вызова, он обыгрывал команды из Топ-14. В составе "Енисея" есть индивидуально сильные игроки, но мы готовы ко встрече и постараемся использовать наши сильные стороны", - заявил Маисашвили на предматчевой пресс-конференции.Поделился своим мнением и капитан "Черного льва" Мераб Шарикадзе, который восстановился после травмы и начнет матч против "Енисея-СТМ" в стартовом составе."Немного странно то, что с нами произошло на прошлой неделе (проигрыш 16:19 "Локомотиву-Пенза" - прим. ред.), но винить некого. Мы владели преимуществом, но проиграли. Такое иногда случается. Но мы уже забыли о той игре и сосредоточены только на предстоящем матче против "Енисея". Последнюю неделю мы усиленно тренировались и, думаю, находимся в хорошей форме. Уверен, завтра каждый из нас сделает все необходимое для победы", - сказал Шарикадзе.На данный момент оба клуба провели по три матча в рамках Суперкубка Европы и набрали по 11 очков. Однако, по дополнительным показателям "Енисей-СТМ" опережает "Черный лев" в группе Восточной конференции.Предстоящий матч состоится в Тбилиси на стадионе "Авчала". Начало встречи в 17:00 по местному времени. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, на стадион будет допущено ограниченное количество болельщиков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, регби, мераб шарикадзе