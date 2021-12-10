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Цены на газ в Европе взлетели выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе взлетели выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая и уже в начале октября стоимость фьючерсов перешагнула порог в 1000 долларов 10.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. К закрытию торгов пятницы цены январских фьючерсов на газ в Европе поднялись выше 1 200 долларов за тысячу кубометров.Максимум стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures - почти 1260 долларов - достигла ближе к закрытию торговой сессии, на 7,4% превысила расчётную цену четверга. Затем котировки немного снизились, последний фьючерс был продан за 1233 доллара, что на 5% выше расчётной цены накануне, сообщило РИА Новости.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ - на минимальном за многие годы уровне, и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.
https://sputnik-georgia.ru/20211007/ugol-greet-karman-pochemu-rossiyskoe-toplivo-tak-dorogo-obkhoditsya-evrope-260324121.html
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экономика, новости, в мире, европа, газ

Цены на газ в Европе взлетели выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров

22:29 10.12.2021 (обновлено: 22:52 10.12.2021)
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Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая и уже в начале октября стоимость фьючерсов перешагнула порог в 1000 долларов
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. К закрытию торгов пятницы цены январских фьючерсов на газ в Европе поднялись выше 1 200 долларов за тысячу кубометров.
Максимум стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures - почти 1260 долларов - достигла ближе к закрытию торговой сессии, на 7,4% превысила расчётную цену четверга. Затем котировки немного снизились, последний фьючерс был продан за 1233 доллара, что на 5% выше расчётной цены накануне, сообщило РИА Новости.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
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Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ - на минимальном за многие годы уровне, и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.
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