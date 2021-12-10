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В Тбилиси открылся "Базар на Орбелиани"
В Тбилиси открылся "Базар на Орбелиани"
"Базар на Орбелиани" придется по душе не только жителям Тбилиси, но и гостям города 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Современный аграрный рынок и огромный фудкорт открылся на площади Орбелиани в центре Тбилиси.Новый объект в столице открыли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе."Базар на Орбелиани" расположен в историческом здании, где до недавнего времени функционировал торгово-развлекательный центр. На этом же месте в первой половине 20-го века работал колхозный рынок. Современный рынок занимает три этажа и площадь в 10 тысяч квадратных метров.На первом этаже "Базара на Орбелиани" разместится собственно базар, здесь будут работать около ста торговых точек и можно будет купить как продукты питания, так и другие товары. На втором этаже размещены 35 объектов питания, которые предложат не только блюда грузинской национальной кухни, но и кухни таких стран, как Италия, Испания, Австрия, Китай, Япония, Вьетнам.На третьем этаже устроена терраса, с которой открывается прекрасный вид на город и можно отведать прохладительные напитки и коктейли.В планах администрации также в ближайшем будущем отрыть здесь гастро-школу, в которой для желающих будут проводиться мастер-классы по грузинской кухне. Также планируется открыть специальное демонстрационное пространство, где можно посмотреть, как работают гончары, делается керамика, изделия из перегородчатой эмали, стекла, рождается сыр, выпекается хлеб, как делаются чурчхелы.Подобные проекты успешно работают в Нью-Йорке, Мадриде, Барселоне, Риме, Будапеште, Лондоне, Лиссабоне, Токио, Тель-Авиве и многих других городах.Площадь Орбелиани и прилегающая к ней территория недавно были отреставрированы, проект завершили в июне 2019 года. В результате в Тбилиси появилась еще одна пешеходная зона, которая включает площадь Орбелиани, часть улиц Атонели, Пурцеладзе и Пхови. На первых этажах зданий новой пешеходной зоны размещены торговые объекты, рестораны и кафе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси

В Тбилиси открылся "Базар на Орбелиани"

17:16 10.12.2021 (обновлено: 18:48 10.12.2021)
© Facebook / Kakha KaladzeОткрытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© Facebook / Kakha Kaladze
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"Базар на Орбелиани" придется по душе не только жителям Тбилиси, но и гостям города
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Современный аграрный рынок и огромный фудкорт открылся на площади Орбелиани в центре Тбилиси.
Новый объект в столице открыли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
© Facebook / Tbilisi City HallОткрытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
© Facebook / Tbilisi City Hall
"Базар на Орбелиани" расположен в историческом здании, где до недавнего времени функционировал торгово-развлекательный центр. На этом же месте в первой половине 20-го века работал колхозный рынок.
Современный рынок занимает три этажа и площадь в 10 тысяч квадратных метров.
© Facebook / Kakha KaladzeОткрытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
© Facebook / Kakha Kaladze
"Отрадно, что исторический рынок на площади Орбелиани восстановлен. Здесь приятная обстановка. Тут представлены товары, произведенные в Грузии, есть кафе и другие объекты общепита. Со временем "Базар Орбелиани" станет столичным центром притяжения. Я уверен, что туристы будут часто посещать это место", - написал Каладзе на своей странице в Facebook.
На первом этаже "Базара на Орбелиани" разместится собственно базар, здесь будут работать около ста торговых точек и можно будет купить как продукты питания, так и другие товары.
На втором этаже размещены 35 объектов питания, которые предложат не только блюда грузинской национальной кухни, но и кухни таких стран, как Италия, Испания, Австрия, Китай, Япония, Вьетнам.
© Facebook / Kakha KaladzeОткрытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
© Facebook / Kakha Kaladze
На третьем этаже устроена терраса, с которой открывается прекрасный вид на город и можно отведать прохладительные напитки и коктейли.
В планах администрации также в ближайшем будущем отрыть здесь гастро-школу, в которой для желающих будут проводиться мастер-классы по грузинской кухне. Также планируется открыть специальное демонстрационное пространство, где можно посмотреть, как работают гончары, делается керамика, изделия из перегородчатой эмали, стекла, рождается сыр, выпекается хлеб, как делаются чурчхелы.
© Facebook / Tbilisi City HallОткрытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
© Facebook / Tbilisi City Hall
Подобные проекты успешно работают в Нью-Йорке, Мадриде, Барселоне, Риме, Будапеште, Лондоне, Лиссабоне, Токио, Тель-Авиве и многих других городах.
© Facebook / Tbilisi City HallОткрытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии
© Facebook / Tbilisi City Hall
Площадь Орбелиани и прилегающая к ней территория недавно были отреставрированы, проект завершили в июне 2019 года. В результате в Тбилиси появилась еще одна пешеходная зона, которая включает площадь Орбелиани, часть улиц Атонели, Пурцеладзе и Пхови. На первых этажах зданий новой пешеходной зоны размещены торговые объекты, рестораны и кафе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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