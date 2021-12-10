https://sputnik-georgia.ru/20211210/zemletryasenie-zaviksirovano-na-zapade-gruzii-262772139.html

Землетрясение зафиксировано на западе Грузии

Землетрясение зафиксировано на западе Грузии

Эпицентр землетрясения находился вблизи города Мартвили 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T23:49+0400

2021-12-10T23:49+0400

2021-12-10T23:49+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло в Западной Грузии в 22:30 по тбилисскому времени в 280 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился вблизи города Мартвили.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии