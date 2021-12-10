https://sputnik-georgia.ru/20211210/zolotaya-gruzinskaya-moneta-postupit-v-prodazhu-13-dekabrya-262766531.html

Золотая грузинская монета поступит в продажу 13 декабря

Золотая грузинская монета поступит в продажу 13 декабря

В наличии имеется 500 штук золотых монет с изображением Давида Строителя, стоимостью 1,5 тысячи лари за каждую 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T20:19+0400

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давид iv строитель

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии начнет продажу новой золотой коллекционной монеты с изображением Давида Строителя 13 декабря, говорится в сообщении регулятора.Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии". В будущем в продажу поступят и серебряные монеты Давида Строителя, а также серебряные и золотые монеты царицы Тамар.Монеты номиналом 5 лари. Золотая монета (900-й пробы) диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамма, а серебряная (925 пробы) - весом 17 граммов и диаметром 34 миллиметра.Монеты Давида и Тамар отчеканены на Литовском монетном дворе. Всего в наличии по 3 тысячи серебряных монет, стоимость каждой 110 лари. В наличии также по 500 штук золотых монет, стоимостью 1,5 тысячи лари за каждую.Чтобы как можно больше коллекционеров приобрели монету, Нацбанк решил ввести ограничение в течение первых 5 дней с начала продажи монеты - один покупатель сможет приобрести лишь одну монету.Изначально продажа монет планировалась 16 ноября, но большой наплыв желающих приобрести монеты в онлайн-магазине Музея денег Нацбанка, привел к техническим неполадкам на сайте. Теперь монеты можно будет приобрести через онлайн-платформу www.tkt.ge с 10:00 по местному времени.Описание монеты Давида Строителя:На аверсе монеты - барельеф Давида Строителя с фрески Гелатского монастыря (в левой руке Давид держит модель Гелати, в правой - "капу" (императорский знак). Изображен дубовый лист с двумя желудями как символ церковной реформы, проведенной царем Давидом (в случае серебряной монеты эта деталь позолочена).Основная композиция реверса монеты - изображение короны Давида Строителя (реконструкция по фреске Гелатского монастыря). Надписи на монете: "5 лари", "2021", "Сакартвело" ("Грузия", ред.) и "Georgia".Как отмечает Нацбанк, эскизы монет Давида и Тамар были отобраны на открытом конкурсе и подготовлены Нитой Гонгадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, коллекционная монета, давид iv строитель