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Адвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок
Адвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок
Специалист международного права Давид Асатиани возглавляет Ассоциацию адвокатов с 23 декабря 2017 года
2021-12-11T22:46+0400
2021-12-11T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Адвокаты выбрали Давида Асатиани председателем Ассоциации адвокатов на второй срок.Собрание адвокатов прошло в субботу. В голосовании приняли участие 1 339 адвокатов, из них 1 194 проголосовали за Асатиани.Голосование проходило электронным путем при помощи сканеров. Помимо председателя члены ассоциации выбрали также членов исполнительного совета и совета этики.Специалист международного права Давид Асатиани возглавляет Ассоциацию адвокатов с 23 декабря 2017 года.Адвокатскую практику Асатиани начал в 2005 году, когда основал юридическую компанию "Асатиани и адвокаты". В 2006-2010 и 2013-2017 гг. был членом исполнительного совета Ассоциации адвокатов и в 2013-2017 гг. осуществлял полномочия международного секретаря Ассоциации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, ассоциация адвокатов грузии, давид асатиани

Адвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок

22:46 11.12.2021
© Facebook / Georgian Bar AssociationДавид Асатиани, председатель Ассоциации адвокатов
Давид Асатиани, председатель Ассоциации адвокатов - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© Facebook / Georgian Bar Association
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Специалист международного права Давид Асатиани возглавляет Ассоциацию адвокатов с 23 декабря 2017 года
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Адвокаты выбрали Давида Асатиани председателем Ассоциации адвокатов на второй срок.
Собрание адвокатов прошло в субботу. В голосовании приняли участие 1 339 адвокатов, из них 1 194 проголосовали за Асатиани.
Голосование проходило электронным путем при помощи сканеров. Помимо председателя члены ассоциации выбрали также членов исполнительного совета и совета этики.
© Facebook / Georgian Bar AssociationДавид Асатиани, председатель Ассоциации адвокатов
Давид Асатиани, председатель Ассоциации адвокатов - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
Давид Асатиани, председатель Ассоциации адвокатов
© Facebook / Georgian Bar Association
Специалист международного права Давид Асатиани возглавляет Ассоциацию адвокатов с 23 декабря 2017 года.
Адвокатскую практику Асатиани начал в 2005 году, когда основал юридическую компанию "Асатиани и адвокаты". В 2006-2010 и 2013-2017 гг. был членом исполнительного совета Ассоциации адвокатов и в 2013-2017 гг. осуществлял полномочия международного секретаря Ассоциации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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