https://sputnik-georgia.ru/20211211/advokaty-izbrali-glavu-svoey-assotsiatsii-na-vtoroy-srok-262789682.html

Адвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок

Адвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок

Специалист международного права Давид Асатиани возглавляет Ассоциацию адвокатов с 23 декабря 2017 года

2021-12-11T22:46+0400

2021-12-11T22:46+0400

2021-12-11T22:46+0400

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давид асатиани

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Адвокаты выбрали Давида Асатиани председателем Ассоциации адвокатов на второй срок.Собрание адвокатов прошло в субботу. В голосовании приняли участие 1 339 адвокатов, из них 1 194 проголосовали за Асатиани.Голосование проходило электронным путем при помощи сканеров. Помимо председателя члены ассоциации выбрали также членов исполнительного совета и совета этики.Специалист международного права Давид Асатиани возглавляет Ассоциацию адвокатов с 23 декабря 2017 года.Адвокатскую практику Асатиани начал в 2005 году, когда основал юридическую компанию "Асатиани и адвокаты". В 2006-2010 и 2013-2017 гг. был членом исполнительного совета Ассоциации адвокатов и в 2013-2017 гг. осуществлял полномочия международного секретаря Ассоциации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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