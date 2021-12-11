https://sputnik-georgia.ru/20211211/akhmat---khimki-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262785365.html

"Ахмат" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Ахмат" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ахмат" и "Химки" 11.12.2021, Sputnik Грузия

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Первую часть чемпионата России по футболу грозненский "Ахмат" завершит домашним матчем против подмосковных "Химок". В первом круге подопечные Андрея Талалаева уступили 0:2 и наверняка перед своими болельщиками захотят поквитаться с обидчиками."Ахмат" великолепно провел ноябрь, одержав три победы подряд. Грозненский клуб обыграл "Нижний Новгород" (3:1), "Локомотив" (2:1) и "Ростов" (2:0). Серия прервалась лишь в прошлом туре, в котором "Ахмат" на выезде уступил "Спартаку" (1:2). Гости вполне могли увезти из Москвы ничью, но несогласованные действия защиты и вратаря на последних минутах позволили Промесу забить победный гол. И все же "Ахмат" может быть доволен своими результатами – перед зимней паузой клуб находится в верхней части турнирной таблицы."Химкам" же перерыв в чемпионате необходим, как воздух. "Красно-черные" не могут победить в РПЛ уже на протяжении шести матчей подряд. Последний успех команды Игоря Черевченко датирован 17 октября. Тогда "Химки" обыграли как раз-таки "Ахмат". Оборона подмосковного клуба оставляет желать лучшего – в 17 матчах премьер-лиги "Химки" пропустили 27 голов. Нет ничего удивительно, что клуб замыкает турнирную таблицу.Вполне логично, что в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Ахмата" можно поставить с коэффициентом 1,83 (против 5,1 у гостей)."Ахмат" и "Сочи" – единственные клубы РПЛ, не игравшие вничью в текущем сезоне. На своем поле грозненцы одержали пять побед и потерпели три поражения – от "Сочи", "Краснодара" и "Спартака". "Химки" сейчас буксуют и, как мне кажется, это не тот матч, в котором "Ахмат" закроет "ноль" в графе ничьи.Ставка: победа "Ахмата" за 1,83.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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