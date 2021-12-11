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Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели

Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 11.12.2021, Sputnik Грузия

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Уходящая неделя выдалась богатой на масштабные события. В Германии завершилась эпоха Ангелы Меркель - ей на смену пришел новый канцлер. В Индонезии случился настоящий апокалипсис: вулкан Семеру засыпал тоннами пепла целые деревни, спровоцировав жертвы и оставив людей без крова.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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