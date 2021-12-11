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Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели
Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 11.12.2021, Sputnik Грузия
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Уходящая неделя выдалась богатой на масштабные события. В Германии завершилась эпоха Ангелы Меркель - ей на смену пришел новый канцлер. В Индонезии случился настоящий апокалипсис: вулкан Семеру засыпал тоннами пепла целые деревни, спровоцировав жертвы и оставив людей без крова.
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Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели

12:26 11.12.2021 (обновлено: 14:51 11.12.2021)
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
Уходящая неделя выдалась богатой на масштабные события. В Германии завершилась эпоха Ангелы Меркель - ей на смену пришел новый канцлер. В Индонезии случился настоящий апокалипсис: вулкан Семеру засыпал тоннами пепла целые деревни, спровоцировав жертвы и оставив людей без крова.
© AFP / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio

Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе

Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия
1/15
© AFP / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio

Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Emilio Morenatti

Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания

Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Emilio Morenatti

Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания

© AP Photo / Markus Schreiber

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине - Sputnik Грузия
3/15
© AP Photo / Markus Schreiber

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине

© AFP / Nicolas Tucat

Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер

Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер - Sputnik Грузия
4/15
© AFP / Nicolas Tucat

Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах

Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах

© REUTERS / David Butler II

Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США

Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США - Sputnik Грузия
6/15
© REUTERS / David Butler II

Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США

© AFP / Joseph Prezioso

Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США

Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США - Sputnik Грузия
7/15
© AFP / Joseph Prezioso

Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США

© AFP / Joaquin Sarmiento

Участники парада "Мифы и легенды" в Меделине, Колумбия

Участники парада &quot;Мифы и легенды&quot; в Меделине, Колумбия - Sputnik Грузия
8/15
© AFP / Joaquin Sarmiento

Участники парада "Мифы и легенды" в Меделине, Колумбия

© AP Photo / Trisnadi

Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Trisnadi

Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

© AP Photo / Mahmoud Illean

Конкурсантки "Мисс Вселенная" на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль

Конкурсантки &quot;Мисс Вселенная&quot; на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль - Sputnik Грузия
10/15
© AP Photo / Mahmoud Illean

Конкурсантки "Мисс Вселенная" на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль

© REUTERS / Peter Nicholls

Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне

Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне - Sputnik Грузия
11/15
© REUTERS / Peter Nicholls

Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне

© AP Photo / Thibault Camus

Показ Chanel Metiers D'Art 2021/2022 в Париже

Показ Chanel Metiers D&#x27;Art 2021/2022 в Париже - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Thibault Camus

Показ Chanel Metiers D'Art 2021/2022 в Париже

© AP Photo / David Goldman

Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США

Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo / David Goldman

Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США

© AP Photo / Jeffrey T. Barnes

Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде

Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes

Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде

© AP Photo / Emrah Gurel

Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция.

Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция. - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Emrah Gurel

Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция.

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