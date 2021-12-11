Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели
Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе
Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе
Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания
Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине
Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер
Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер
Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах
Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах
Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США
Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США
Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США
Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США
Участники парада "Мифы и легенды" в Меделине, Колумбия
Участники парада "Мифы и легенды" в Меделине, Колумбия
Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии
Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии
Конкурсантки "Мисс Вселенная" на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль
Конкурсантки "Мисс Вселенная" на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль
Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне
Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне
Показ Chanel Metiers D'Art 2021/2022 в Париже
Показ Chanel Metiers D'Art 2021/2022 в Париже
Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США
Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США
Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде
Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде
Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция.
Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция.