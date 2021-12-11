https://sputnik-georgia.ru/20211211/chernyy-lev-obygral-enisey-stm-v-superkubke-evropy-po-regbi-262788079.html

"Черный лев" обыграл "Енисей-СТМ" в Суперкубке Европы по регби

"Черный лев" обыграл "Енисей-СТМ" в Суперкубке Европы по регби

Следующий матч в рамках Суперкубка Европы "Черный лев" проведет против "Тель-Авив Хит"

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ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" обыграла в Тбилиси красноярский "Енисей-СТМ" 27:20 в матче Суперкубка Европы по регби.Первая половина встречи прошла при подавляющем преимуществе хозяев поля. Сандро Тодуа и Шалва Мамукашвили отметились удачными попытками, а Георгий Бабунашвили записал на свой счет одну реализацию и два точных штрафных удара. Гости ответили двумя штрафными, оба в исполнении Рамиля Гайсина, и на перерыв команды ушли при счете 18:6 в пользу "Черного льва".Во втором тайме хозяева продолжили активную игру и два штрафных Бабунашвили увеличили разрыв до 18 очков (24:6). После этого "Енисей-СТМ" активизировался, что привело к двум заносам мяча в зачетную зону грузин (оба с реализацией). Отличились Фреди Оливер и Давид Месхи. Однако, на большее гостей не хватило и красноярский клуб потерпел поражение в Тбилиси.После этой победы "Черный лев" единолично возглавил группу Восточной конференции. После четырех матчей в активе подопечных Левана Маисашвили 15 очков. Второе-третье место в квартете делят "Тель-Авив Хит" и "Енисей-СТМ", набравшие по 12 баллов. Замыкает турнирную таблицу "Локомотив-Пенза".Следующий матч в рамках Суперкубка Европы "Черный лев" проведет против "Тель-Авив Хит". Встреча состоится 18 декабря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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