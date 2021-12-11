Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото

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И вот огни на елке включены! Этот новогодний символ был приобретен в 2019 году в Италии и обошелся бюджету в сумму около миллиона лари. В то время это вызвало критику, но уже третий год елка радует горожан и гостей столицы.