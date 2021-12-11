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Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото
Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото
В столице Грузии состоялась церемония зажжения праздничных огней на главной новогодней елке страны. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила эта... 11.12.2021, Sputnik Грузия
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Тысячи людей побывали на церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Грузии, установленной у здания парламента страны. На время этой церемонии движение машин по проспекту Руставели было временно закрыто. Церемония прошла с участием мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которые пришли вместе с семьями поздравить жителей страны с наступающим Новым 2022 годом.
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фотоленты, тбилиси, мультимедиа, новогодняя елка, новый год, новости грузии в фотографиях, фото

Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото

13:12 11.12.2021 (обновлено: 14:48 11.12.2021)
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В столице Грузии состоялась церемония зажжения праздничных огней на главной новогодней елке страны. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила эта церемония и как выглядит празднично украшенный центр города
Тысячи людей побывали на церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Грузии, установленной у здания парламента страны. На время этой церемонии движение машин по проспекту Руставели было временно закрыто. Церемония прошла с участием мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которые пришли вместе с семьями поздравить жителей страны с наступающим Новым 2022 годом.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Празднично украшенная главная новогодняя елка Грузии понравилась всем!

Празднично украшенная главная новогодняя елка Грузии понравилась всем! - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Празднично украшенная главная новогодняя елка Грузии понравилась всем!

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Уже по традиции, главную елку установили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

Уже по традиции, главную елку установили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Уже по традиции, главную елку установили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Церемония зажжения огней проходила в торжественной обстановке с участием мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Церемония зажжения огней проходила в торжественной обстановке с участием мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Церемония зажжения огней проходила в торжественной обстановке с участием мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей заполнили проспект Руставели, начиная от площади Свободы и до отеля "Тбилиси Мэрриот".

Тысячи людей заполнили проспект Руставели, начиная от площади Свободы и до отеля &quot;Тбилиси Мэрриот&quot;. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей заполнили проспект Руставели, начиная от площади Свободы и до отеля "Тбилиси Мэрриот".

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Все с нетерпением ждали, когда же на елке зажгутся праздничные огни!

Все с нетерпением ждали, когда же на елке зажгутся праздничные огни! - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Все с нетерпением ждали, когда же на елке зажгутся праздничные огни!

© photo: Sputnik / Stringer

На время церемонии движение автомобилей по проспекту Руставели было временно перекрыто.

На время церемонии движение автомобилей по проспекту Руставели было временно перекрыто. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

На время церемонии движение автомобилей по проспекту Руставели было временно перекрыто.

© photo: Sputnik / Stringer

Перед зажжением огней уже начался праздничный концерт, который продолжился и после того, как огоньки на елке засверкали.

Перед зажжением огней уже начался праздничный концерт, который продолжился и после того, как огоньки на елке засверкали. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Перед зажжением огней уже начался праздничный концерт, который продолжился и после того, как огоньки на елке засверкали.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

И вот огни на елке включены! Этот новогодний символ был приобретен в 2019 году в Италии и обошелся бюджету в сумму около миллиона лари. В то время это вызвало критику, но уже третий год елка радует горожан и гостей столицы.

И вот огни на елке включены! Этот новогодний символ был приобретен в 2019 году в Италии и обошелся бюджету в сумму около миллиона лари. В то время это вызвало критику, но уже третий год елка радует горожан и гостей столицы. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

И вот огни на елке включены! Этот новогодний символ был приобретен в 2019 году в Италии и обошелся бюджету в сумму около миллиона лари. В то время это вызвало критику, но уже третий год елка радует горожан и гостей столицы.

© photo: Sputnik / Stringer

В 2019 году елку установили на площади Первой Республики, но там она затерялась на фоне большого открытого пространства и других новогодних украшений. А перед парламентом смотрится очень красиво!

В 2019 году елку установили на площади Первой Республики, но там она затерялась на фоне большого открытого пространства и других новогодних украшений. А перед парламентом смотрится очень красиво! - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

В 2019 году елку установили на площади Первой Республики, но там она затерялась на фоне большого открытого пространства и других новогодних украшений. А перед парламентом смотрится очень красиво!

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Десятки тысяч жителей Тбилиси побывали вечером в пятницу на проспекте Руставели.

Десятки тысяч жителей Тбилиси побывали вечером в пятницу на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Десятки тысяч жителей Тбилиси побывали вечером в пятницу на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Предновогодний концерт многим уже создал радостное настроение.

Предновогодний концерт многим уже создал радостное настроение. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Предновогодний концерт многим уже создал радостное настроение.

© photo: Sputnik / Stringer

Перед жителями города выступили известные артисты.

Перед жителями города выступили известные артисты. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Перед жителями города выступили известные артисты.

© photo: Sputnik / Stringer

Праздничная иллюминация зажглась и у президентской резиденции на ул. Атонели. В праздничные дни тут можно будет сделать фото на память.

Праздничная иллюминация зажглась и у президентской резиденции на ул. Атонели. В праздничные дни тут можно будет сделать фото на память. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Праздничная иллюминация зажглась и у президентской резиденции на ул. Атонели. В праздничные дни тут можно будет сделать фото на память.

© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит празднично украшенная к Новому году площадь Свободы в центре Тбилиси. Статуя Святого Георгия в ее центре тоже превращается в новогодний символ.

Так выглядит празднично украшенная к Новому году площадь Свободы в центре Тбилиси. Статуя Святого Георгия в ее центре тоже превращается в новогодний символ. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит празднично украшенная к Новому году площадь Свободы в центре Тбилиси. Статуя Святого Георгия в ее центре тоже превращается в новогодний символ.

© photo: Sputnik / Stringer

А это площадь Орбелиани в центре Тбилиси. Тут будет новогодняя ярмарка и пройдут концерты и другие праздничные мероприятия.

А это площадь Орбелиани в центре Тбилиси. Тут будет новогодняя ярмарка и пройдут концерты и другие праздничные мероприятия. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

А это площадь Орбелиани в центре Тбилиси. Тут будет новогодняя ярмарка и пройдут концерты и другие праздничные мероприятия.

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