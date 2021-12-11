Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото
Празднично украшенная главная новогодняя елка Грузии понравилась всем!
Празднично украшенная главная новогодняя елка Грузии понравилась всем!
Уже по традиции, главную елку установили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
Уже по традиции, главную елку установили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
Церемония зажжения огней проходила в торжественной обстановке с участием мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Церемония зажжения огней проходила в торжественной обстановке с участием мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Тысячи людей заполнили проспект Руставели, начиная от площади Свободы и до отеля "Тбилиси Мэрриот".
Тысячи людей заполнили проспект Руставели, начиная от площади Свободы и до отеля "Тбилиси Мэрриот".
Все с нетерпением ждали, когда же на елке зажгутся праздничные огни!
Все с нетерпением ждали, когда же на елке зажгутся праздничные огни!
На время церемонии движение автомобилей по проспекту Руставели было временно перекрыто.
На время церемонии движение автомобилей по проспекту Руставели было временно перекрыто.
Перед зажжением огней уже начался праздничный концерт, который продолжился и после того, как огоньки на елке засверкали.
Перед зажжением огней уже начался праздничный концерт, который продолжился и после того, как огоньки на елке засверкали.
И вот огни на елке включены! Этот новогодний символ был приобретен в 2019 году в Италии и обошелся бюджету в сумму около миллиона лари. В то время это вызвало критику, но уже третий год елка радует горожан и гостей столицы.
И вот огни на елке включены! Этот новогодний символ был приобретен в 2019 году в Италии и обошелся бюджету в сумму около миллиона лари. В то время это вызвало критику, но уже третий год елка радует горожан и гостей столицы.
В 2019 году елку установили на площади Первой Республики, но там она затерялась на фоне большого открытого пространства и других новогодних украшений. А перед парламентом смотрится очень красиво!
В 2019 году елку установили на площади Первой Республики, но там она затерялась на фоне большого открытого пространства и других новогодних украшений. А перед парламентом смотрится очень красиво!
Десятки тысяч жителей Тбилиси побывали вечером в пятницу на проспекте Руставели.
Десятки тысяч жителей Тбилиси побывали вечером в пятницу на проспекте Руставели.
Предновогодний концерт многим уже создал радостное настроение.
Предновогодний концерт многим уже создал радостное настроение.
Перед жителями города выступили известные артисты.
Перед жителями города выступили известные артисты.
Праздничная иллюминация зажглась и у президентской резиденции на ул. Атонели. В праздничные дни тут можно будет сделать фото на память.
Праздничная иллюминация зажглась и у президентской резиденции на ул. Атонели. В праздничные дни тут можно будет сделать фото на память.
Так выглядит празднично украшенная к Новому году площадь Свободы в центре Тбилиси. Статуя Святого Георгия в ее центре тоже превращается в новогодний символ.
Так выглядит празднично украшенная к Новому году площадь Свободы в центре Тбилиси. Статуя Святого Георгия в ее центре тоже превращается в новогодний символ.
А это площадь Орбелиани в центре Тбилиси. Тут будет новогодняя ярмарка и пройдут концерты и другие праздничные мероприятия.
А это площадь Орбелиани в центре Тбилиси. Тут будет новогодняя ярмарка и пройдут концерты и другие праздничные мероприятия.