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https://sputnik-georgia.ru/20211211/glavnoe-o-koronaviruse-na-11-dekabrya-tbilisi-antilider-po-cutochnym-zarazheniyam--262777761.html
Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси - антилидер по cуточным заражениям
Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси - антилидер по cуточным заражениям
Грузинская столица по-прежнему остается самой опасной в плане ковид-заражения точкой в стране
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинские медики из 3 542 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки в Тбилиси зафиксировали 1 648 фактов, сообщает пресс-служба правительства.Ковид-география остальных регионов выглядит так:Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 886 364 случая заболевания коронавирусом, 12 695 стали жертвами COVID-19. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 64 человека, вылечились 2 234 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 827 676. На данный момент в Грузии 45 967 активных случаев заболевания, из них 6 164 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 560 пациентов тяжелое, из них 334 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 1 174 гражданина помещены в ковид-гостиницы, 38 629 человек проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 39 512.В Грузии за последние сутки сделано 57 978 тесов на коронавирус: 34 558 – на антиген, 23 420 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 10 декабря, составляет 6,11%, за две недели – 7, 93%, за семь дней – 7,53%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси - антилидер по cуточным заражениям

13:01 11.12.2021 (обновлено: 14:01 11.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПрохожие на проспекте Руставели в Тбилиси в масках в период эпидемии коронавируса
Прохожие на проспекте Руставели в Тбилиси в масках в период эпидемии коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинская столица по-прежнему остается самой опасной в плане ковид-заражения точкой в стране
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинские медики из 3 542 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки в Тбилиси зафиксировали 1 648 фактов, сообщает пресс-служба правительства.
Ковид-география остальных регионов выглядит так:
Имерети – 558
Самегрело - Земо Сванети – 276
Шида Картли – 251
Аджария – 187
Квемо Картли – 182
Мцхета-Мтианети – 117
Кахети – 154
Гурия – 85
Самцхе-Джавахети – 64
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 886 364 случая заболевания коронавирусом, 12 695 стали жертвами COVID-19. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 64 человека, вылечились 2 234 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 827 676.
На данный момент в Грузии 45 967 активных случаев заболевания, из них 6 164 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 560 пациентов тяжелое, из них 334 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 1 174 гражданина помещены в ковид-гостиницы, 38 629 человек проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 39 512.
В Грузии за последние сутки сделано 57 978 тесов на коронавирус: 34 558 – на антиген, 23 420 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 10 декабря, составляет 6,11%, за две недели – 7, 93%, за семь дней – 7,53%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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