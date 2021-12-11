https://sputnik-georgia.ru/20211211/glavnoe-o-koronaviruse-na-11-dekabrya-tbilisi-antilider-po-cutochnym-zarazheniyam--262777761.html

Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси - антилидер по cуточным заражениям

Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси - антилидер по cуточным заражениям

Грузинская столица по-прежнему остается самой опасной в плане ковид-заражения точкой в стране

2021-12-11T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинские медики из 3 542 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки в Тбилиси зафиксировали 1 648 фактов, сообщает пресс-служба правительства.Ковид-география остальных регионов выглядит так:Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 886 364 случая заболевания коронавирусом, 12 695 стали жертвами COVID-19. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 64 человека, вылечились 2 234 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 827 676. На данный момент в Грузии 45 967 активных случаев заболевания, из них 6 164 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 560 пациентов тяжелое, из них 334 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 1 174 гражданина помещены в ковид-гостиницы, 38 629 человек проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 39 512.В Грузии за последние сутки сделано 57 978 тесов на коронавирус: 34 558 – на антиген, 23 420 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 10 декабря, составляет 6,11%, за две недели – 7, 93%, за семь дней – 7,53%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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