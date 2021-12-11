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https://sputnik-georgia.ru/20211211/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-dekabrya-2021-262734567.html
Какой сегодня церковный праздник: 11 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 11 декабря 2021
По православному церковному календарю 11 декабря 2021 отмечают день памяти cвятых Иринарха, Стефана, Василия, Григория, Иоанна и других 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T01:01+0400
2021-12-11T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иринарх СевастийскийПо церковному календарю 11 декабря поминают мученика Иринарха и с ним семь жен, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания &gt;&gt;&gt;Святого Иринарха и с ним семь жен схватили, когда началось преследование христиан во время правления Диоклетиана. После жестоких пыток мучеников обезглавили. Произошло это в 303 году.Стефан НовыйПо церковному календарю 11 декабря поминают преподобномученика и исповедника Стефана Нового.Родился будущий святой в Константинополе в 715-м. В то время учение иконоборцев стало господствующим в Византийской империи – официально запрещались иконы, а хранившие и почитавшие их изгонялись.Семья Стефана была вынуждена скрываться, а исповедник ушел на гору святого Авксентия к отшельнику Иоанну. Со временем там образовалась обитель, которую возглавил исповедник.Когда императору Константину Копрониму (741-775) доложили о монастыре, где благочестивые монахи открыто почитают иконы, правитель приказал арестовать и сослать игумена на один из островов в Мраморном море. Но вскоре и там при святом образовалась община иконопочитателей.Тогда игумена заключили в темницу, где находились другие христиане, почитающие иконы. Но святой и там создал свою обитель, где проводились богослужения. Император, узнав об этом, разгневался, но побоялся открыто учинить суд над праведником и подослал к святому наемных убийц.По преданию, на Константинополь на следующий день обрушились густая мгла и жестокая буря, поразившие многих.Святые мученикиПо церковному календарю 11 декабря поминают мучеников Стефана, Василия, Григория, Иоанна, другого Григория и многих других, пострадавших за почитание Святых икон.Мученики находились в темнице вместе с преподобномучеником Стефаном Новым за почитание Святых икон. Их казнили после мученической смерти преподобномученика.ИмениныПо церковному календарю 11 декабря именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Анисья, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Николай, Никифор, Павел, Прасковья, Петр, Серафим, Степан, Сергей, Тимофей, Фома, Федор и Харитон.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 11 декабря 2021

01:01 11.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтарый город - православная церковь
Старый город - православная церковь - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 11 декабря 2021 отмечают день памяти cвятых Иринарха, Стефана, Василия, Григория, Иоанна и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иринарх Севастийский

По церковному календарю 11 декабря поминают мученика Иринарха и с ним семь жен, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>
Святого Иринарха и с ним семь жен схватили, когда началось преследование христиан во время правления Диоклетиана. После жестоких пыток мучеников обезглавили. Произошло это в 303 году.

Стефан Новый

По церковному календарю 11 декабря поминают преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Родился будущий святой в Константинополе в 715-м. В то время учение иконоборцев стало господствующим в Византийской империи – официально запрещались иконы, а хранившие и почитавшие их изгонялись.
Семья Стефана была вынуждена скрываться, а исповедник ушел на гору святого Авксентия к отшельнику Иоанну. Со временем там образовалась обитель, которую возглавил исповедник.
© photo: Sputnik / M. Yurchenko / Перейти в фотобанкИверская икона Божией Матери в церкви святых апостолов Петра и Павла
Иверская икона Божией Матери в церкви святых апостолов Петра и Павла - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
Иверская икона Божией Матери в церкви святых апостолов Петра и Павла
© photo: Sputnik / M. Yurchenko
/
Перейти в фотобанк
Когда императору Константину Копрониму (741-775) доложили о монастыре, где благочестивые монахи открыто почитают иконы, правитель приказал арестовать и сослать игумена на один из островов в Мраморном море. Но вскоре и там при святом образовалась община иконопочитателей.
Тогда игумена заключили в темницу, где находились другие христиане, почитающие иконы. Но святой и там создал свою обитель, где проводились богослужения. Император, узнав об этом, разгневался, но побоялся открыто учинить суд над праведником и подослал к святому наемных убийц.
По преданию, на Константинополь на следующий день обрушились густая мгла и жестокая буря, поразившие многих.

Святые мученики

По церковному календарю 11 декабря поминают мучеников Стефана, Василия, Григория, Иоанна, другого Григория и многих других, пострадавших за почитание Святых икон.
Мученики находились в темнице вместе с преподобномучеником Стефаном Новым за почитание Святых икон. Их казнили после мученической смерти преподобномученика.

Именины

По церковному календарю 11 декабря именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Анисья, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Николай, Никифор, Павел, Прасковья, Петр, Серафим, Степан, Сергей, Тимофей, Фома, Федор и Харитон.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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