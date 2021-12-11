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Когда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки
Когда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки
Аналитики спрогнозировали завершение пандемии коронавируса и восстановление мировой экономики
2021-12-11T20:57+0400
2021-12-11T20:57+0400
общество
в мире
билл гейтс
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Финал пандемии коронавируса и всеобщее восстановление мировой экономики произойдет в 2022 году, заявляют аналитики JPMorgan Chase Global Research в 2022 году, пишет Axios.Разработка новых вакцин и лекарственных средств, по мнению специалистов, приведет к "циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности", а также высвобождению накопившегося спроса со стороны потребителей."Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью", – отметил ведущий аналитик банка Марко Коланович.Однако есть потенциальные риски, особенно для инвесторов. К ним относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неизвестность в связи с уровнем инфляции и нормализации денежно-кредитной политики.Любопытно, что ранее знаменитый американский филантроп, предприниматель, учредитель компании Microsoft Билл Гейтс также предрек завершение острой фазы пандемии COVID-19 в грядущем 2022 году.По статистике ВОЗ, в мире зарегистрировано более 266 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них скончались. Самая трудная ситуация зафиксирована в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211118/kogda-zavershitsya-pandemiya-koronavirusa---bill-geyt-sdelal-prognoz-262200466.html
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общество, в мире, билл гейтс, коронавирус covid-19

Когда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки

20:57 11.12.2021
© AP Photo / Andy WongКитай, Пекин - люди в масках во время пандемии коронавируса
Китай, Пекин - люди в масках во время пандемии коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Andy Wong
Подписаться на
Аналитики спрогнозировали завершение пандемии коронавируса и восстановление мировой экономики
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Финал пандемии коронавируса и всеобщее восстановление мировой экономики произойдет в 2022 году, заявляют аналитики JPMorgan Chase Global Research в 2022 году, пишет Axios.
Разработка новых вакцин и лекарственных средств, по мнению специалистов, приведет к "циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности", а также высвобождению накопившегося спроса со стороны потребителей.
"Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью", – отметил ведущий аналитик банка Марко Коланович.
Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Когда завершится пандемия коронавируса - Билл Гейтс сделал прогноз
18 ноября, 20:43
Однако есть потенциальные риски, особенно для инвесторов. К ним относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неизвестность в связи с уровнем инфляции и нормализации денежно-кредитной политики.
Любопытно, что ранее знаменитый американский филантроп, предприниматель, учредитель компании Microsoft Билл Гейтс также предрек завершение острой фазы пандемии COVID-19 в грядущем 2022 году.
По статистике ВОЗ, в мире зарегистрировано более 266 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них скончались. Самая трудная ситуация зафиксирована в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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