https://sputnik-georgia.ru/20211211/kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-analitiki-jpmorgan-nazvali-sroki--262779022.html

Когда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки

Когда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки

Аналитики спрогнозировали завершение пандемии коронавируса и восстановление мировой экономики

2021-12-11T20:57+0400

2021-12-11T20:57+0400

2021-12-11T20:57+0400

общество

в мире

билл гейтс

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Финал пандемии коронавируса и всеобщее восстановление мировой экономики произойдет в 2022 году, заявляют аналитики JPMorgan Chase Global Research в 2022 году, пишет Axios.Разработка новых вакцин и лекарственных средств, по мнению специалистов, приведет к "циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности", а также высвобождению накопившегося спроса со стороны потребителей."Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью", – отметил ведущий аналитик банка Марко Коланович.Однако есть потенциальные риски, особенно для инвесторов. К ним относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неизвестность в связи с уровнем инфляции и нормализации денежно-кредитной политики.Любопытно, что ранее знаменитый американский филантроп, предприниматель, учредитель компании Microsoft Билл Гейтс также предрек завершение острой фазы пандемии COVID-19 в грядущем 2022 году.По статистике ВОЗ, в мире зарегистрировано более 266 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них скончались. Самая трудная ситуация зафиксирована в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/kogda-zavershitsya-pandemiya-koronavirusa---bill-geyt-sdelal-prognoz-262200466.html

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общество, в мире, билл гейтс, коронавирус covid-19