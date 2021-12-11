https://sputnik-georgia.ru/20211211/kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-v-rossii-priblizhaetsya-k-60-262774337.html
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 60%
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 60%
Специалисты утверждают, что коллективный иммунитет может стать достаточным для уменьшения распространения болезни
2021-12-11T12:01+0400
2021-12-11T12:01+0400
2021-12-11T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Показатели коллективного иммунитета по России составляют 55,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Эти же данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В российской столице это значение составляет 72,2%.Коллективный иммунитет (также популяционный иммунитет) – понятие эпидемиологии, эффект сопротивления распространению инфекции в некоторой популяции, значительная часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет. Специалисты утверждают, что уровень естественно приобретенного либо достигаемого с помощью вакцинации популяционного (коллективного) иммунитета может стать достаточным для уменьшения или полного прерывания распространения вакцинно-контролируемой болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211013/uchenye-vyyasnili-skolko-dlitsya-estestvennyy-immunitet-u-perebolevshikh-covid-19-260522539.html
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россия, новости, в мире, коронавирус covid-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 60%
Специалисты утверждают, что коллективный иммунитет может стать достаточным для уменьшения распространения болезни
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Показатели коллективного иммунитета по России составляют 55,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Эти же данные приводит
оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В российской столице это значение составляет 72,2%.
Коллективный иммунитет (также популяционный иммунитет) – понятие эпидемиологии, эффект сопротивления распространению инфекции в некоторой популяции, значительная часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет.
Специалисты утверждают, что уровень естественно приобретенного либо достигаемого с помощью вакцинации популяционного (коллективного) иммунитета может стать достаточным для уменьшения или полного прерывания распространения вакцинно-контролируемой болезни.
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