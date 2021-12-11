Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211211/razrusheniya-na-vostoke-ssha-posle-bolshogo-tornado---foto-262790082.html
Крупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото
Крупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото
На восточные штаты США обрушилось разрушительное торнадо. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят ужасающие последствия стихийного бедствия 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T22:35+0400
2021-12-11T22:36+0400
фотоленты
сша
фотография
стихийное бедствие
новости в фотографиях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0b/262787181_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_f13f7f777dbe88f7b60bc6c5c69cf727.jpg
Больше всего от торнадо пострадали штаты Кентукки, Иллинойс, Арканзас и Теннесси. В Кентукки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти не исключают, что жертвами бедствия могут стать десятки человек.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0b/262787181_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_3fa88817fe9602f50915e9b7876105c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, сша, фотография, стихийное бедствие, новости в фотографиях, фото

Крупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото

22:35 11.12.2021 (обновлено: 22:36 11.12.2021)
Подписаться на
На восточные штаты США обрушилось разрушительное торнадо. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят ужасающие последствия стихийного бедствия
Больше всего от торнадо пострадали штаты Кентукки, Иллинойс, Арканзас и Теннесси. В Кентукки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти не исключают, что жертвами бедствия могут стать десятки человек.
© AFP / BRETT CARLSEN

Так выглядят разрушения после торнадо.

Так выглядят разрушения после торнадо. - Sputnik Грузия
1/12
© AFP / BRETT CARLSEN

Так выглядят разрушения после торнадо.

© AFP / BRETT CARLSEN

Больше всего в результате стихийного бедствия пострадал город Мейфилд в штате Кентукки.

Больше всего в результате стихийного бедствия пострадал город Мейфилд в штате Кентукки. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP / BRETT CARLSEN

Больше всего в результате стихийного бедствия пострадал город Мейфилд в штате Кентукки.

© AFP / BRETT CARLSEN

Тут оказались разрушена инфраструктура, жилые дома и предприятия.

Тут оказались разрушена инфраструктура, жилые дома и предприятия. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP / BRETT CARLSEN

Тут оказались разрушена инфраструктура, жилые дома и предприятия.

© AFP / BRETT CARLSEN

В штате Кентукки объявлена чрезвычайная ситуация.

В штате Кентукки объявлена чрезвычайная ситуация. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP / BRETT CARLSEN

В штате Кентукки объявлена чрезвычайная ситуация.

© AFP / BRETT CARLSEN

Продолжаются поиски выживших, пострадавшим оказывается помощь.

Продолжаются поиски выживших, пострадавшим оказывается помощь. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP / BRETT CARLSEN

Продолжаются поиски выживших, пострадавшим оказывается помощь.

© AFP / BRETT CARLSEN

По данным местных властей, под завалами могут оставаться десятки человек.

По данным местных властей, под завалами могут оставаться десятки человек. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP / BRETT CARLSEN

По данным местных властей, под завалами могут оставаться десятки человек.

© AFP / BRETT CARLSEN

Представители местной администрации заявили, что ожидают увеличения количества погибших, несмотря на интенсивные спасательные работы.

Представители местной администрации заявили, что ожидают увеличения количества погибших, несмотря на интенсивные спасательные работы. - Sputnik Грузия
7/12
© AFP / BRETT CARLSEN

Представители местной администрации заявили, что ожидают увеличения количества погибших, несмотря на интенсивные спасательные работы.

© AFP / BRETT CARLSEN

Ведется разбор завалов, вызванных торнадо. "Мы считаем, что количество жертв превысит 50 человек, возможно, приблизится к 70 или даже 100", – сказал губернатор штата Кентукки.

Ведется разбор завалов, вызванных торнадо. &quot;Мы считаем, что количество жертв превысит 50 человек, возможно, приблизится к 70 или даже 100&quot;, – сказал губернатор штата Кентукки. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP / BRETT CARLSEN

Ведется разбор завалов, вызванных торнадо. "Мы считаем, что количество жертв превысит 50 человек, возможно, приблизится к 70 или даже 100", – сказал губернатор штата Кентукки.

© AFP / BRETT CARLSEN

На ликвидацию последствий стихийного бедствия в штате Кентукки будет направлена Национальная гвардия.

На ликвидацию последствий стихийного бедствия в штате Кентукки будет направлена Национальная гвардия. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP / BRETT CARLSEN

На ликвидацию последствий стихийного бедствия в штате Кентукки будет направлена Национальная гвардия.

© AFP / BRETT CARLSEN

Помощь в ликвидации последствий торнадо там оказывают все полицейские подразделения.

Помощь в ликвидации последствий торнадо там оказывают все полицейские подразделения. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP / BRETT CARLSEN

Помощь в ликвидации последствий торнадо там оказывают все полицейские подразделения.

© AFP / BRETT CARLSEN

Уже есть первые данные о погибших из других штатов. Два человек погибли при обрушении дома престарелых в штате Арканзас. В штате Теннесси в результате торнадо погибли три человека.

Уже есть первые данные о погибших из других штатов. Два человек погибли при обрушении дома престарелых в штате Арканзас. В штате Теннесси в результате торнадо погибли три человека. - Sputnik Грузия
11/12
© AFP / BRETT CARLSEN

Уже есть первые данные о погибших из других штатов. Два человек погибли при обрушении дома престарелых в штате Арканзас. В штате Теннесси в результате торнадо погибли три человека.

© REUTERS / CHRIS PHILLIPS/MAVERICK MEDIA GR

Из-за торнадо частично обрушился крупный склад компании Amazon в штате Иллинойс. Там под завалами находятся десятки человек. Это фото с места ЧП.

Из-за торнадо частично обрушился крупный склад компании Amazon в штате Иллинойс. Там под завалами находятся десятки человек. Это фото с места ЧП. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / CHRIS PHILLIPS/MAVERICK MEDIA GR

Из-за торнадо частично обрушился крупный склад компании Amazon в штате Иллинойс. Там под завалами находятся десятки человек. Это фото с места ЧП.

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:42Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря в Москву
23:14Как выбрать сладкие мандарины без косточек? Советы Роспотребнадзора
22:46Адвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок
22:35Крупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото
22:12Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
21:41Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?
20:57Когда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки
20:23"Черный лев" обыграл "Енисей-СТМ" в Суперкубке Европы по регби
19:45Упал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке
18:37В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
17:34Ролик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО
17:01Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
16:40Состояние Саакашвили оценит психиатр
16:01"Матрица: Воскрешение": вышел финальный трейлер фильма с Киану Ривзом – ВИДЕО
15:30Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
14:30"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
14:29"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?
14:04В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК
13:33Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков
13:12Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото