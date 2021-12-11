Крупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото
Так выглядят разрушения после торнадо.
Так выглядят разрушения после торнадо.
Больше всего в результате стихийного бедствия пострадал город Мейфилд в штате Кентукки.
Больше всего в результате стихийного бедствия пострадал город Мейфилд в штате Кентукки.
Тут оказались разрушена инфраструктура, жилые дома и предприятия.
Тут оказались разрушена инфраструктура, жилые дома и предприятия.
В штате Кентукки объявлена чрезвычайная ситуация.
В штате Кентукки объявлена чрезвычайная ситуация.
Продолжаются поиски выживших, пострадавшим оказывается помощь.
Продолжаются поиски выживших, пострадавшим оказывается помощь.
По данным местных властей, под завалами могут оставаться десятки человек.
По данным местных властей, под завалами могут оставаться десятки человек.
Представители местной администрации заявили, что ожидают увеличения количества погибших, несмотря на интенсивные спасательные работы.
Представители местной администрации заявили, что ожидают увеличения количества погибших, несмотря на интенсивные спасательные работы.
Ведется разбор завалов, вызванных торнадо. "Мы считаем, что количество жертв превысит 50 человек, возможно, приблизится к 70 или даже 100", – сказал губернатор штата Кентукки.
Ведется разбор завалов, вызванных торнадо. "Мы считаем, что количество жертв превысит 50 человек, возможно, приблизится к 70 или даже 100", – сказал губернатор штата Кентукки.
На ликвидацию последствий стихийного бедствия в штате Кентукки будет направлена Национальная гвардия.
На ликвидацию последствий стихийного бедствия в штате Кентукки будет направлена Национальная гвардия.
Помощь в ликвидации последствий торнадо там оказывают все полицейские подразделения.
Помощь в ликвидации последствий торнадо там оказывают все полицейские подразделения.
Уже есть первые данные о погибших из других штатов. Два человек погибли при обрушении дома престарелых в штате Арканзас. В штате Теннесси в результате торнадо погибли три человека.
Уже есть первые данные о погибших из других штатов. Два человек погибли при обрушении дома престарелых в штате Арканзас. В штате Теннесси в результате торнадо погибли три человека.
Из-за торнадо частично обрушился крупный склад компании Amazon в штате Иллинойс. Там под завалами находятся десятки человек. Это фото с места ЧП.
Из-за торнадо частично обрушился крупный склад компании Amazon в штате Иллинойс. Там под завалами находятся десятки человек. Это фото с места ЧП.