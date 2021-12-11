https://sputnik-georgia.ru/20211211/razrusheniya-na-vostoke-ssha-posle-bolshogo-tornado---foto-262790082.html

Крупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото

Крупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото

На восточные штаты США обрушилось разрушительное торнадо. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят ужасающие последствия стихийного бедствия 11.12.2021, Sputnik Грузия

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Больше всего от торнадо пострадали штаты Кентукки, Иллинойс, Арканзас и Теннесси. В Кентукки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти не исключают, что жертвами бедствия могут стать десятки человек.

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