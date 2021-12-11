Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211211/razrushitelnoe-tornado-v-ssha-vlasti-ne-isklyuchayut-sotni-pogibshikh-262783923.html
Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
Из-за торнадо на востоке США частично обрушился склад компании Amazon в штате Иллинойс, под завалами находятся десятки человек
2021-12-11T17:01+0400
2021-12-11T17:20+0400
новости
в мире
сша
стихийное бедствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24544/69/245446916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_516118af804269851fdf6bf8794f7bbb.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Количество жертв разрушительного торнадо в американском штате Кентукки может превысить 50 человек, считает губернатор штата Энди Бешир.По данным телеканала Fox2, из-за торнадо на востоке США частично обрушился склад компании Amazon в штате Иллинойс, под завалами находятся десятки человек. Телеканал KAIT передавал, что два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения смерча на дом престарелых в штате Арканзас. По сообщению телеканала в штате Теннесси, три человека погибли в результате торнадо.По информации местных властей, в штате действует режим ЧС. Включились в борьбу с последствиями стихийного бедствия Национальная гвардия Кентукки и полиция штата. В результате стихии особенно сильно пострадал город Мейфил, где на производственной фабрике обвалилась крыша.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24544/69/245446916_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cefea12f5d08971aac116f7f5be01d9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, сша, стихийное бедствие

Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших

17:01 11.12.2021 (обновлено: 17:20 11.12.2021)
© AP Photo / John MinchilloТорнадо в США. Рабочие разгребают завалы на месте разрушенного ветром дома в Дайтоне, штат Огайо. Десятки тысяч жителей Огайо пострадали в результате штормового ветра, который оставил их без воды и электроэнергии
Торнадо в США. Рабочие разгребают завалы на месте разрушенного ветром дома в Дайтоне, штат Огайо. Десятки тысяч жителей Огайо пострадали в результате штормового ветра, который оставил их без воды и электроэнергии - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / John Minchillo
Подписаться на
Из-за торнадо на востоке США частично обрушился склад компании Amazon в штате Иллинойс, под завалами находятся десятки человек
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Количество жертв разрушительного торнадо в американском штате Кентукки может превысить 50 человек, считает губернатор штата Энди Бешир.
По данным телеканала Fox2, из-за торнадо на востоке США частично обрушился склад компании Amazon в штате Иллинойс, под завалами находятся десятки человек.
Телеканал KAIT передавал, что два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения смерча на дом престарелых в штате Арканзас. По сообщению телеканала в штате Теннесси, три человека погибли в результате торнадо.

"Мы считаем, что количество жертв превысит 50 человек, возможно, приблизится к 70 или даже 100", – сказал губернатор Кентукки.

По информации местных властей, в штате действует режим ЧС. Включились в борьбу с последствиями стихийного бедствия Национальная гвардия Кентукки и полиция штата. В результате стихии особенно сильно пострадал город Мейфил, где на производственной фабрике обвалилась крыша.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:34Ролик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО
17:01Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
16:40Состояние Саакашвили оценит психиатр
16:01"Матрица: Воскрешение": вышел финальный трейлер фильма с Киану Ривзом – ВИДЕО
15:30Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
14:30"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
14:29"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?
14:04В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК
13:33Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков
13:12Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото
13:01Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси - антилидер по cуточным заражениям
12:32Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет
12:26Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели
12:01Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 60%
11:25За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников
10:45Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 542
10:04Курс лари на субботу – 3,1004 GEL/$1
09:01Строительство первого газохранилища в Грузии планируется начать в 2022 году
01:02Опять будут выборы? Оппозиция срывает работу сакребуло на западе Грузии
00:03Власти Грузии готовы помочь грузинскому лоукостеру вернуть лицензию