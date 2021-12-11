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Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
Из-за торнадо на востоке США частично обрушился склад компании Amazon в штате Иллинойс, под завалами находятся десятки человек
2021-12-11T17:01+0400
2021-12-11T17:01+0400
2021-12-11T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Количество жертв разрушительного торнадо в американском штате Кентукки может превысить 50 человек, считает губернатор штата Энди Бешир.По данным телеканала Fox2, из-за торнадо на востоке США частично обрушился склад компании Amazon в штате Иллинойс, под завалами находятся десятки человек. Телеканал KAIT передавал, что два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения смерча на дом престарелых в штате Арканзас. По сообщению телеканала в штате Теннесси, три человека погибли в результате торнадо.По информации местных властей, в штате действует режим ЧС. Включились в борьбу с последствиями стихийного бедствия Национальная гвардия Кентукки и полиция штата. В результате стихии особенно сильно пострадал город Мейфил, где на производственной фабрике обвалилась крыша.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, стихийное бедствие
Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
17:01 11.12.2021 (обновлено: 17:20 11.12.2021)
Из-за торнадо на востоке США частично обрушился склад компании Amazon в штате Иллинойс, под завалами находятся десятки человек
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Количество жертв разрушительного торнадо в американском штате Кентукки может превысить 50 человек, считает губернатор штата Энди Бешир.
По данным телеканала Fox2, из-за торнадо на востоке США частично обрушился склад компании Amazon в штате Иллинойс, под завалами находятся десятки человек.
Телеканал KAIT передавал, что два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения смерча на дом престарелых в штате Арканзас. По сообщению телеканала в штате Теннесси, три человека погибли в результате торнадо.
"Мы считаем, что количество жертв превысит 50 человек, возможно, приблизится к 70 или даже 100", – сказал губернатор Кентукки.
По информации местных властей, в штате действует режим ЧС. Включились в борьбу с последствиями стихийного бедствия Национальная гвардия Кентукки и полиция штата. В результате стихии особенно сильно пострадал город Мейфил, где на производственной фабрике обвалилась крыша.
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