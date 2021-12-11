https://sputnik-georgia.ru/20211211/rolik-o-krae-samegrelo-pobedil-na-konkurse-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii---video-262780716.html

Ролик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО

Ролик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО

В видео прекрасно показаны достопримечательности региона, интересные туристические места, изыски национальной кухни и богая культура виноделия

2021-12-11T17:34+0400

2021-12-11T17:34+0400

2021-12-11T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Промо-ролик о регионе Самегрело (Западная Грузия) вошел в число победителей конкурса Всемирной туристской организации ООН – об этом сообщила в Facebook заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.Главную роль в трехминутном видео исполнила победительница первого сезона популярного грузинского кулинарного проекта "Мастер-шеф" Ия Дзагания. По сюжету, девушка слушает по диктофону записи одного путешествия по Самегрело и следует рекомендациям голоса: посещает древние храмы, знакомится с местным фольклором, бытом, традициями и уникальной природой региона.В видео прекрасно показаны различные достопримечательности региона, интересные туристические места, изыски национальной кухни и богатая культура виноделия. Всего в конкурсе Всемирной туристической организации было выявлено десять победителей. В списке лучших можно увидеть промо-ролики о Сейшелах, Багамах, Египте, Пуэрто-Рико и других живописных местах мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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