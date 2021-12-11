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"Ростов" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Ростов" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ростов" и "Урал" 11.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-11T09:36+0400

2021-12-11T09:36+0400

2021-12-11T09:36+0400

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"Ростов" и "Урал" первую часть чемпионата России завершают в нижней части турнирной таблицы. "Желто-синие" на 12 месте, а "шмели" на 14. Клубы разделяют всего два балла.Достаточно долгое время "Ростов" находился в зоне стыковых матчей РПЛ, но в последние несколько недель игра команды преобразилась. В шести последних турах подопечные Виталия Кафанова потерпели всего одно поражение (от "Ахмата" 0:2), при трех ничьих и двух победах. Особенно неожиданным стал результат минувших выходных, когда "Ростов" увез очки из Петербурга, сыграв вничью 2:2 с "Зенитом".Что касается "Урала", то "шмели" не проигрывают уже пять матчей подряд. Правда, за это время подопечные Игоря Шалимова одержали только одну победу при четырех ничьих.По мнению букмекеров, в предстоящем матче хозяева будут ближе к победе. Успех "Ростова" оценивается коэффициентом 1,97 (против 4,2 у "Урала"). В первом круге команды сыграли между собой вничью 1:1.Честно говоря, делать прогноз на матч фактически равных соперников очень непросто. На своем поле "Ростов" может выдать суперзрелищный матч, а может сделать акцент в сторону прагматизма. "Урал" же наверняка, сосредоточится на обороне и станет уповать на контратаки.Стоит отметить, что линия защиты у "Ростова" одна из самых слабых в РПЛ – 31 пропущенный мяч в 17 играх. Хуже дела обстоят только у тульского "Арсенала" (33). Но и забивают "желто-синие" порядочно – 29 голов. У "шмелей" же ситуация совершенно иная – всего восемь забитых голов и 17 пропущенных. Мне кажется, что в предстоящей игре наиболее привлекательной станет ставка на обмен голами. Почему бы соперникам не повторить результат первого круга?Ставка: обе команды забьют за 2,08.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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