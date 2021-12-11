https://sputnik-georgia.ru/20211211/tornike-shengeliya-vosstanovilsya-posle-travmy-i-vernulsya-na-parket-262776924.html
Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет
Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет
Шенгелия получил травму в отборочном матче ЧМ-2023, в котором Грузия обыграла Украину 88:83 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T12:32+0400
2021-12-11T12:32+0400
2021-12-11T13:59+0400
спорт
новости
грузия
цска
торнике шенгелия
баскетбол
евролига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251867465_353:369:2662:1668_1920x0_80_0_0_ae161848276e44ba92038c92f0c9bb0b.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия восстановился после травмы колена и вернулся на паркет.Шенгелия принял участие в матче регулярного чемпионата Евролиги против литовского "Жальгириса", в котором ЦСКА на выезде победил со счетом 73:51. Грузинский баскетболист провел на паркете чуть больше 13 минут и за это время успел набрать три очка, сделать два подбора и отдать четыре результативные передачи.Шенгелия получил травму в отборочном матче ЧМ-2023, в котором Грузия обыграла Украину 88:83. Из-за повреждения форвард был вынужден пропустить игру против Испании, а также две встречи ЦСКА – против "Панатинаикоса" в Евролиге (97:77) и "Локомотива-Кубань" (88:69) в Единой Лиге ВТБ. Под большим вопросом было участие Шенгелия и в матче с "Жальгирисом".Благодаря победе над "Жальгирисом" и осечки конкурентов ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Евролиги. В 14 матчах у "армейцев" девять побед при пяти поражениях.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251867465_445:327:2739:2048_1920x0_80_0_0_e8d25ea380d5d70e69f58314aadfb702.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, цска, торнике шенгелия, баскетбол, евролига
Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет
12:32 11.12.2021 (обновлено: 13:59 11.12.2021)
Шенгелия получил травму в отборочном матче ЧМ-2023, в котором Грузия обыграла Украину 88:83
ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия восстановился после травмы колена и вернулся на паркет.
Шенгелия принял участие в матче регулярного чемпионата Евролиги против литовского "Жальгириса", в котором ЦСКА на выезде победил со счетом 73:51. Грузинский баскетболист провел на паркете чуть больше 13 минут и за это время успел набрать три очка, сделать два подбора и отдать четыре результативные передачи.
Шенгелия получил травму в отборочном матче ЧМ-2023, в котором Грузия обыграла Украину 88:83. Из-за повреждения форвард был вынужден пропустить игру против Испании, а также две встречи ЦСКА – против "Панатинаикоса" в Евролиге (97:77) и "Локомотива-Кубань" (88:69) в Единой Лиге ВТБ. Под большим вопросом было участие Шенгелия и в матче с "Жальгирисом".
Благодаря победе над "Жальгирисом" и осечки конкурентов ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Евролиги. В 14 матчах у "армейцев" девять побед при пяти поражениях.
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.