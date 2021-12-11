https://sputnik-georgia.ru/20211211/tornike-shengeliya-vosstanovilsya-posle-travmy-i-vernulsya-na-parket-262776924.html

Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет

Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет

Шенгелия получил травму в отборочном матче ЧМ-2023, в котором Грузия обыграла Украину 88:83 11.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия восстановился после травмы колена и вернулся на паркет.Шенгелия принял участие в матче регулярного чемпионата Евролиги против литовского "Жальгириса", в котором ЦСКА на выезде победил со счетом 73:51. Грузинский баскетболист провел на паркете чуть больше 13 минут и за это время успел набрать три очка, сделать два подбора и отдать четыре результативные передачи.Шенгелия получил травму в отборочном матче ЧМ-2023, в котором Грузия обыграла Украину 88:83. Из-за повреждения форвард был вынужден пропустить игру против Испании, а также две встречи ЦСКА – против "Панатинаикоса" в Евролиге (97:77) и "Локомотива-Кубань" (88:69) в Единой Лиге ВТБ. Под большим вопросом было участие Шенгелия и в матче с "Жальгирисом".Благодаря победе над "Жальгирисом" и осечки конкурентов ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Евролиги. В 14 матчах у "армейцев" девять побед при пяти поражениях.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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