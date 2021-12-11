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Упал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке
Упал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке
Оказывается, закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте
2021-12-11T19:45+0400
2021-12-11T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Любопытный случай произошел в Германии – немецкий суд обязал компанию выплатить компенсацию сотруднику, который сломал себе спину, работая дома в дистанционном режиме. Об этом пишет издание The Guardian.Мужчина, по информации газеты, поскользнулся, когда спускался по винтовой лестнице, направляясь из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер.Пострадавший сначала требовал денег от страховой фирмы работодателя. Но та отказалась рассматривать этот случай как производственную травму, поэтому сотрудник пошел в суд.В итоге, после долгих разбирательств, Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию. Как выяснилось, закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20201005/Kordzakhiya-popravki-v-Trudovoy-kodeks-Gruzii-vryad-li-zaschityat-prava-rabochikh-249625532.html
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общество, новости, в мире, германия, the guardian

Упал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке

19:45 11.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧеловек работает за компьютером
Человек работает за компьютером - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Оказывается, закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Любопытный случай произошел в Германии – немецкий суд обязал компанию выплатить компенсацию сотруднику, который сломал себе спину, работая дома в дистанционном режиме. Об этом пишет издание The Guardian.
Мужчина, по информации газеты, поскользнулся, когда спускался по винтовой лестнице, направляясь из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер.
Эксперт по трудовым вопросам Михаил Кордзахия - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2020
Кордзахия: поправки в Трудовой кодекс Грузии вряд ли защитят права рабочих
5 октября 2020, 18:21
Пострадавший сначала требовал денег от страховой фирмы работодателя. Но та отказалась рассматривать этот случай как производственную травму, поэтому сотрудник пошел в суд.
В итоге, после долгих разбирательств, Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию. Как выяснилось, закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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