https://sputnik-georgia.ru/20211211/upal-po-puti-k-kompyuteru-nemets-otsudil-kompensatsiyu-za-travmu-na-udalenke-262786079.html

Упал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке

Упал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке

Оказывается, закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте

2021-12-11T19:45+0400

2021-12-11T19:45+0400

2021-12-11T19:45+0400

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the guardian

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Любопытный случай произошел в Германии – немецкий суд обязал компанию выплатить компенсацию сотруднику, который сломал себе спину, работая дома в дистанционном режиме. Об этом пишет издание The Guardian.Мужчина, по информации газеты, поскользнулся, когда спускался по винтовой лестнице, направляясь из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер.Пострадавший сначала требовал денег от страховой фирмы работодателя. Но та отказалась рассматривать этот случай как производственную травму, поэтому сотрудник пошел в суд.В итоге, после долгих разбирательств, Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию. Как выяснилось, закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20201005/Kordzakhiya-popravki-v-Trudovoy-kodeks-Gruzii-vryad-li-zaschityat-prava-rabochikh-249625532.html

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общество, новости, в мире, германия, the guardian