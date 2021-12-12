https://sputnik-georgia.ru/20211212/antivaksery-gruzii-sobralis-na-aktsiyu-protesta-v-tsentre-tbilisi-262795568.html
Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
Отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это наша заслуга, считает организатор акции 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T16:29+0400
2021-12-12T16:29+0400
2021-12-12T16:29+0400
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екатерина тикарадзе
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались в Тбилиси в воскресенье на акцию "Нет ковид-фашизму", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Участники акции прошли маршем от площади Республики до здания правительственной канцелярии на улице Ингороква.Так называемые "антиваксеры" сменили привычное место акции и не стали идти к парламенту. По словам организатора митинга Звиада Томарадзе, они не станут портить Новый год детям и собираться у главной елки страны.Как считает Томарадзе, отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это их заслуга.Собравшиеся выступают за отмену системы ковид-паспортов, которая заработала в стране с 1 декабря, когда в определенный ряд учреждений, таких как рестораны, отели, музеи, театры и кинозалы, пускать лишь лиц с QR-кодом. Они также протестуют против принудительной вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
Отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это наша заслуга, считает организатор акции
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались в Тбилиси в воскресенье на акцию "Нет ковид-фашизму", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Участники акции прошли маршем от площади Республики до здания правительственной канцелярии на улице Ингороква.
Так называемые "антиваксеры" сменили привычное место акции и не стали идти к парламенту. По словам организатора митинга Звиада Томарадзе, они не станут портить Новый год детям и собираться у главной елки страны.
"Мы по-прежнему выступаем против ковид-фашизма и ковид-паспортов. Нет принудительной вакцинации! Вместе мы сможем победить", - сказал Томарадзе до начала шествия.
Как считает Томарадзе, отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это их заслуга.
Собравшиеся выступают за отмену системы ковид-паспортов, которая заработала в стране с 1 декабря, когда в определенный ряд учреждений, таких как рестораны, отели, музеи, театры и кинозалы, пускать лишь лиц с QR-кодом. Они также протестуют против принудительной вакцинации.
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