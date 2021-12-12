https://sputnik-georgia.ru/20211212/antivaksery-gruzii-sobralis-na-aktsiyu-protesta-v-tsentre-tbilisi-262795568.html

Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси

Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси

Отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это наша заслуга, считает организатор акции 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T16:29+0400

2021-12-12T16:29+0400

2021-12-12T16:29+0400

общество

новости

грузия

екатерина тикарадзе

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1c/262426465_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_b70be608e1ed2a427f097b2ea11e3fa4.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались в Тбилиси в воскресенье на акцию "Нет ковид-фашизму", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Участники акции прошли маршем от площади Республики до здания правительственной канцелярии на улице Ингороква.Так называемые "антиваксеры" сменили привычное место акции и не стали идти к парламенту. По словам организатора митинга Звиада Томарадзе, они не станут портить Новый год детям и собираться у главной елки страны.Как считает Томарадзе, отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это их заслуга.Собравшиеся выступают за отмену системы ковид-паспортов, которая заработала в стране с 1 декабря, когда в определенный ряд учреждений, таких как рестораны, отели, музеи, театры и кинозалы, пускать лишь лиц с QR-кодом. Они также протестуют против принудительной вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса