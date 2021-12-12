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Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
Отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это наша заслуга, считает организатор акции 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T16:29+0400
2021-12-12T16:29+0400
общество
новости
грузия
екатерина тикарадзе
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались в Тбилиси в воскресенье на акцию "Нет ковид-фашизму", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Участники акции прошли маршем от площади Республики до здания правительственной канцелярии на улице Ингороква.Так называемые "антиваксеры" сменили привычное место акции и не стали идти к парламенту. По словам организатора митинга Звиада Томарадзе, они не станут портить Новый год детям и собираться у главной елки страны.Как считает Томарадзе, отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это их заслуга.Собравшиеся выступают за отмену системы ковид-паспортов, которая заработала в стране с 1 декабря, когда в определенный ряд учреждений, таких как рестораны, отели, музеи, театры и кинозалы, пускать лишь лиц с QR-кодом. Они также протестуют против принудительной вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси

16:29 12.12.2021
© photo: Sputnik / StringerАкция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это наша заслуга, считает организатор акции
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались в Тбилиси в воскресенье на акцию "Нет ковид-фашизму", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Участники акции прошли маршем от площади Республики до здания правительственной канцелярии на улице Ингороква.
Так называемые "антиваксеры" сменили привычное место акции и не стали идти к парламенту. По словам организатора митинга Звиада Томарадзе, они не станут портить Новый год детям и собираться у главной елки страны.

"Мы по-прежнему выступаем против ковид-фашизма и ковид-паспортов. Нет принудительной вакцинации! Вместе мы сможем победить", - сказал Томарадзе до начала шествия.

Как считает Томарадзе, отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе - это их заслуга.
Собравшиеся выступают за отмену системы ковид-паспортов, которая заработала в стране с 1 декабря, когда в определенный ряд учреждений, таких как рестораны, отели, музеи, театры и кинозалы, пускать лишь лиц с QR-кодом. Они также протестуют против принудительной вакцинации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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