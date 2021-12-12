https://sputnik-georgia.ru/20211212/antivaksery-v-kutaisi-vnov-protestovali-protiv-zelenykh-pasportov---video-262798606.html

Антиваксеры в Кутаиси вновь протестовали против зеленых паспортов - видео

Антиваксеры в Кутаиси вновь протестовали против зеленых паспортов - видео

Десятки жителей Кутаиси в воскресенье вышли на акцию протеста в центре города, чтобы сказать "нет" зеленым паспортам. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 12.12.2021, Sputnik Грузия

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Акции против зеленых паспортов проходят в разных городах Грузии с конца ноября. "Зеленый статус" заработал по всей стране с 1 декабря. Это вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В Кутаиси акция против "зеленых паспортов" состоялась уже в третий раз, и ее участники пообещали вновь собраться через неделю. Участники акции также протестуют против принудительной вакцинации. С 1 декабря в Грузии вход в рестораны, отели, музеи, театры и кинозалы возможен только для лиц, которые получили "зеленый статус" и соответствующий QR-код. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.

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