https://sputnik-georgia.ru/20211212/goroskop-na-segodnya-13-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262785510.html

Гороскоп на сегодня 13 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 13 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 13 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого - предостерегает от возможных неприятностей

2021-12-12T09:36+0400

2021-12-12T09:36+0400

2021-12-12T09:36+0400

астрологический прогноз

астрология

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 13 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 13 декабря космос подарит шанс изменить в корне свою жизнь при поддержке руководства и семьи. Гороскоп сулит представителям знака зодиака удачу, но чтобы своевременно справиться со всеми обязанностями, нужно тщательно планировать свой рабочий день. Благоприятно сегодня для решения вопросов, касающихся любви и романтики, - мир и согласие будут царить в отношениях с любимым человеком.По гороскопу, 13 декабря идеальное время для тех Тельцов, которые хотят сменить профессию, но писать заявление об увольнении гороскоп советует только после того, как они подыщут для себя другое рабочее место. Умение работать в команде станет для знака зодиака ключом к успеху. Гороскоп рекомендует семейным Тельцам решить накопившиеся в семье мелкие противоречия, пока они не переросли в серьезный конфликт.Близнецам 13 декабря удастся улучшить свое общественное и финансовое положение, однако из-за излишнего упрямства вероятны конфликты с начальством и коллегами. Представители знака зодиака захотят сегодня кардинальных перемен - сменить место жительства, работу или отправиться в кругосветное путешествие. Гороскоп рекомендует им реализовать свои пожелания, если позволяют финансы и обстоятельства.Раку 13 декабря лучше воздержатся от ответственных поступков и решительных действий, в том числе и от заключения договоров – знаку зодиака нужно беречь нервы, особенно на работе. Рационально действовать Раку сегодня помешает эмоциональная уязвимость, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака сдержать эмоции и не действовать слишком открыто и прямолинейно. От крупных покупок сегодня также лучше воздержатся.Львов 13 декабря гороскоп предостерегает от неудач в сфере профессиональной деятельности и ошибок, однако не советует их исправлять сегодня и добиваться прогресса в делах, так как любые усилия знака зодиака окажутся безрезультатными. Не принесут ожидаемой прибыли и коммерческие операции. Не все благополучно и в личной жизни - возможны любовные разочарования, обиды, ревность или всякого рода недоразумения.У Дев 13 декабря появится возможность проявить свой талант и нестандартный подход к решению сложных задач, что поспособствует карьерному росту представителей знака зодиака. Неблагоприятно сегодня для работы с официальными документами. Отношения Дев с родственниками могут испортиться из-за расхождения во взглядах - гороскоп рекомендуют защищать свои интересы, и не позволять собой командовать.Весов сегодня ждут конфликты с коллегами и ссоры с близкими людьми, хотя гороскоп в целом сулит знаку зодиака удачный день. Весам сегодня следует внимательно подходить к делам, особенно к тем, которые связаны с финансовыми расходами. Благоприятно сегодня для занятий спортом – знак зодиака почувствует прилив сил, которых ему так недоставало. Одиноким Весам благоприятно сходить на романтическое свидание.Скорпионам добиться успеха 13 декабря помогут приобретенные навыки, но пренебрегать советами близких людей в плане вложения финансов гороскоп не рекомендует. Представителям знака зодиака не стоит сегодня общаться с малознакомыми людьми, тем более, если они не могут держать сокровенные мысли при себе. Вечер Скорпионам лучше провести с семьей, чтобы зарядить домочадцев позитивными эмоциями.Стрельцов 13 декабря ждет удачный день - благоприятны сегодня деловые встречи и оформление документов. Знак зодиака смело может приступить к работе над очередным проектом и достичь успеха. Гороскоп предостерегает Стрельцов, что простодушие и излишняя эмоциональность могут вызвать психологический дисбаланс. Поэтому знаку зодиака нужно сдерживать эмоции и быть готовым к возможным злоключениям и нервозности.Успех Козерогов в делах 13 декабря будет зависеть от сдержанности и предусмотрительности знака зодиака, так как эмоциональность и чувствительность могут привести к небольшим проблемам. Несдержанность может привести к разногласиям и с близким человеком. Поэтому гороскоп советует сдерживать эмоции и устроить своей половинке приятный сюрприз, но избегать необоснованных физических и эмоциональных перегрузок.По гороскопу, Водолеям 13 декабря нужно рискнуть и вложить деньги в новый проект, способный принести максимальную выгоду. Гороскоп предупреждает знак зодиака, что делать следует это только в том случае, если есть "свободные" деньги, и не нужно брать в долг. Возможны ссоры с родственниками – Водолеям следует набраться терпения, чтобы не доводить дело до скандала. Сегодня можно строить планы на ближайшее будущее.Рыбам захочется сегодня кардинальных перемен - сменить место жительства или работу. Знаку зодиака продемонстрировать придется немало предприимчивости, чтобы достичь позитивных результатов. К травмам и ссорам 13 декабря может привести тяга Рыб к острым ощущениям. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака быть бережливее и не покупать ненужные вещи, которые в дальнейшем не пригодятся.Материал подготовлен на основе открытых источников

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астрологический прогноз, астрология, гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака