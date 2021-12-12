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Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов

Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов

Стоимость экспортируемых из Грузии мандаринов выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 12.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 15 тысяч тонн мандаринов, общей стоимостью 7,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 73%, а стоимость экспорта выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 9 797 тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 3 089 тонн, Украину – 1 451 тонна, Молдову – 241 тонна, Казахстан – 102 тонны, Словению – 91 тонна, Кыргызстан – 80 тонн, Беларусь 49 тонн, а также 76 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправился в Россию, а 16,3% – в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство