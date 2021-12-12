Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211212/iz-gruzii-v-rossiyu-vyvezli-pochti-10-tysyach-tonn-mandarinov-262794073.html
Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
Стоимость экспортируемых из Грузии мандаринов выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T13:31+0400
2021-12-12T13:31+0400
экономика
новости
грузия
мандарины
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22988/17/229881700_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_1b423d910cb7cc62d2be498f45b9ae13.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 15 тысяч тонн мандаринов, общей стоимостью 7,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 73%, а стоимость экспорта выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 9 797 тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 3 089 тонн, Украину – 1 451 тонна, Молдову – 241 тонна, Казахстан – 102 тонны, Словению – 91 тонна, Кыргызстан – 80 тонн, Беларусь 49 тонн, а также 76 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправился в Россию, а 16,3% – в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22988/17/229881700_71:0:1138:800_1920x0_80_0_0_014fbf5f4a334d885fbee28be75bb3b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство

Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов

13:31 12.12.2021
© photo by press-service of Ministry of Agriculture of GeorgiaМандарины
Мандарины - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo by press-service of Ministry of Agriculture of Georgia
Подписаться на
Стоимость экспортируемых из Грузии мандаринов выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 15 тысяч тонн мандаринов, общей стоимостью 7,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.
За отчетный период объем экспорта увеличился на 73%, а стоимость экспорта выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 9 797 тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 3 089 тонн, Украину – 1 451 тонна, Молдову – 241 тонна, Казахстан – 102 тонны, Словению – 91 тонна, Кыргызстан – 80 тонн, Беларусь 49 тонн, а также 76 тонн в другие страны.
Мандариновый рай
Мандариновый рай - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
Мандариновый рай
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправился в Россию, а 16,3% – в Армению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:31Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
12:30Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
12:01"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?
11:31Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
11:10В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео
10:56Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 2 922
10:32Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации
09:01В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений
ВчераГрузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"
ВчераПомощник госсекретаря США посетит Москву в декабре
ВчераКак выбрать сладкие мандарины без косточек? Советы Роспотребнадзора
ВчераАдвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок
ВчераКрупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото
ВчераТерритория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
ВчераПредложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?
ВчераКогда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки
Вчера"Черный лев" обыграл "Енисей-СТМ" в Суперкубке Европы по регби
ВчераУпал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке
ВчераВ Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
ВчераРолик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО