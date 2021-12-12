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Какую елку выбрать: живую или искусственную?
Какую елку выбрать: живую или искусственную?
До празднования Нового года остаются считанные дни, поэтому вопрос, какую выбрать елку, искусственную или натуральную, особенно актуален 12.12.2021, Sputnik Грузия
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Есть много версий, когда и где появилась традиция украшать елку на Новый год и Рождество, по самой распространенной из них, она берет начало в Германии в конце Средневековья и начале Нового времени. Кроме того, считается, что первые искусственные елки, появились также в Германии, но уже в 19 веке.Защитники экологии говорят, что необходимо отдавать предпочтение искусственным елям, но для многих аромат натуральной хвои неотъемлемый атрибут праздников, от которого они отказаться не готовы.В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете плюсы и минусы обоих вариантов.Кстати, в Грузии наряду с традиционными хвойными деревьями принято украшать небольшое белоснежное деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника - чичилаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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инфографика, новый год, новый год 2021, инфографика

Какую елку выбрать: живую или искусственную?

21:10 12.12.2021 (обновлено: 22:11 12.12.2021)
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До празднования Нового года остаются считанные дни, поэтому вопрос, какую выбрать елку, искусственную или натуральную, особенно актуален
Какую елку выбрать - инфографика - Sputnik Грузия
Есть много версий, когда и где появилась традиция украшать елку на Новый год и Рождество, по самой распространенной из них, она берет начало в Германии в конце Средневековья и начале Нового времени. Кроме того, считается, что первые искусственные елки, появились также в Германии, но уже в 19 веке.
Защитники экологии говорят, что необходимо отдавать предпочтение искусственным елям, но для многих аромат натуральной хвои неотъемлемый атрибут праздников, от которого они отказаться не готовы.
В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете плюсы и минусы обоих вариантов.
Кстати, в Грузии наряду с традиционными хвойными деревьями принято украшать небольшое белоснежное деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника - чичилаки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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