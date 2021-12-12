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Какую елку выбрать: живую или искусственную?

Какую елку выбрать: живую или искусственную?

До празднования Нового года остаются считанные дни, поэтому вопрос, какую выбрать елку, искусственную или натуральную, особенно актуален 12.12.2021, Sputnik Грузия

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Есть много версий, когда и где появилась традиция украшать елку на Новый год и Рождество, по самой распространенной из них, она берет начало в Германии в конце Средневековья и начале Нового времени. Кроме того, считается, что первые искусственные елки, появились также в Германии, но уже в 19 веке.Защитники экологии говорят, что необходимо отдавать предпочтение искусственным елям, но для многих аромат натуральной хвои неотъемлемый атрибут праздников, от которого они отказаться не готовы.В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете плюсы и минусы обоих вариантов.Кстати, в Грузии наряду с традиционными хвойными деревьями принято украшать небольшое белоснежное деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника - чичилаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, новый год, новый год 2021, инфографика