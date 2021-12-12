Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211212/lokomotiv---ufa-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262788570.html
"Локомотив" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Локомотив" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Локомотив" и "Уфа"
2021-12-12T10:04+0400
2021-12-12T10:04+0400
футбол
прогноз на футбольный матч
фк "локомотив"
чемпионат россии по футболу
клуб "уфа"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251359011_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_edfb6af99362f9759b9aa5faa6bf3025.jpg
Завершать программу XVII тура, а вместе с ним и первую часть чемпионата России по футболу будет матч в Москве между "Локомотивом" и "Уфой". Встреча начнется в 20:00 по местному времени.К предстоящей игре "Локомотив" подходит в ужасной форме – "железнодорожники" потерпели пять поражений подряд в РПЛ и Лиге Европы УЕФА. А еще до этого были две ничьи. Выиграть подопечные Гисдоля не могут с конца октября, когда был обыгран "Нижний Новгород" (2:1).Совсем скис нападающий "Локо" Федор Смолов, который не набирал очков в семи матчах подряд. Далеко не в лучшей форме находятся и другие игроки основы московского клуба. А если прибавить к этому внушительный список травмированных футболистов, то перспективы "железнодорожников" выглядят совсем уж плачевно.Что касается "Уфы", то зимнюю паузу "горожане" встретят внизу турнирной таблицы – в зоне вылета. В прошлом туре башкирский клуб на выезде уступил "Динамо" (0:2) и прервал свою серию из шести матчей подряд без поражений. Все бы ничего, но только пять из этих шести матчей "Уфа" завершила вничью, единственная победа была над "Ахматом" (1:0). Так что особо разжиться очками у подопечных Алексея Стукалова не получилось.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,05 (против 3,95 у гостей). Однако, учитывая кризис, в котором находится "Локо", я бы не стал брать их чистую победу.Я практически не сомневаюсь в том, что в заключительном матче календарного года "Локомотив" забьет. Они не смогли этого сделать во встрече с "Уралом" (0:1) и "Марселем" (0:1). Перед своими болельщиками необходимо реабилитироваться. Но, как мне кажется, хозяева могут рассчитывать только на один или два гола – "Уфа" не позволит себя разгромить.Ставка: "Локомотив" забьет один или два гола за 1,64.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251359011_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_ecfe2bc126e9c57522cc30fb54a9f79e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
футбол, прогноз на футбольный матч, фк "локомотив", чемпионат россии по футболу, клуб "уфа"

"Локомотив" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

10:04 12.12.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Уфа"
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Уфа - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Локомотив" и "Уфа"
Завершать программу XVII тура, а вместе с ним и первую часть чемпионата России по футболу будет матч в Москве между "Локомотивом" и "Уфой". Встреча начнется в 20:00 по местному времени.
К предстоящей игре "Локомотив" подходит в ужасной форме – "железнодорожники" потерпели пять поражений подряд в РПЛ и Лиге Европы УЕФА. А еще до этого были две ничьи. Выиграть подопечные Гисдоля не могут с конца октября, когда был обыгран "Нижний Новгород" (2:1).
Совсем скис нападающий "Локо" Федор Смолов, который не набирал очков в семи матчах подряд. Далеко не в лучшей форме находятся и другие игроки основы московского клуба. А если прибавить к этому внушительный список травмированных футболистов, то перспективы "железнодорожников" выглядят совсем уж плачевно.
Что касается "Уфы", то зимнюю паузу "горожане" встретят внизу турнирной таблицы – в зоне вылета. В прошлом туре башкирский клуб на выезде уступил "Динамо" (0:2) и прервал свою серию из шести матчей подряд без поражений. Все бы ничего, но только пять из этих шести матчей "Уфа" завершила вничью, единственная победа была над "Ахматом" (1:0). Так что особо разжиться очками у подопечных Алексея Стукалова не получилось.
© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Краснодар"
Футбол. РПЛ. Матч Уфа - Краснодар - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Краснодар"
© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov
/
Перейти в фотобанк
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,05 (против 3,95 у гостей). Однако, учитывая кризис, в котором находится "Локо", я бы не стал брать их чистую победу.
Я практически не сомневаюсь в том, что в заключительном матче календарного года "Локомотив" забьет. Они не смогли этого сделать во встрече с "Уралом" (0:1) и "Марселем" (0:1). Перед своими болельщиками необходимо реабилитироваться. Но, как мне кажется, хозяева могут рассчитывать только на один или два гола – "Уфа" не позволит себя разгромить.
Ставка: "Локомотив" забьет один или два гола за 1,64.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:32Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации
09:01В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений
ВчераГрузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"
ВчераПомощник госсекретаря США посетит Москву в декабре
ВчераКак выбрать сладкие мандарины без косточек? Советы Роспотребнадзора
ВчераАдвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок
ВчераКрупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото
ВчераТерритория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
ВчераПредложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?
ВчераКогда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки
Вчера"Черный лев" обыграл "Енисей-СТМ" в Суперкубке Европы по регби
ВчераУпал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке
ВчераВ Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
ВчераРолик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО
ВчераРазрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
ВчераСостояние Саакашвили оценит психиатр
Вчера"Матрица: Воскрешение": вышел финальный трейлер фильма с Киану Ривзом – ВИДЕО
ВчераГрузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
Вчера"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
Вчера"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?