https://sputnik-georgia.ru/20211212/lokomotiv---ufa-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262788570.html

"Локомотив" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Локомотив" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Локомотив" и "Уфа"

2021-12-12T10:04+0400

2021-12-12T10:04+0400

2021-12-12T10:04+0400

футбол

прогноз на футбольный матч

фк "локомотив"

чемпионат россии по футболу

клуб "уфа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251359011_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_edfb6af99362f9759b9aa5faa6bf3025.jpg

Завершать программу XVII тура, а вместе с ним и первую часть чемпионата России по футболу будет матч в Москве между "Локомотивом" и "Уфой". Встреча начнется в 20:00 по местному времени.К предстоящей игре "Локомотив" подходит в ужасной форме – "железнодорожники" потерпели пять поражений подряд в РПЛ и Лиге Европы УЕФА. А еще до этого были две ничьи. Выиграть подопечные Гисдоля не могут с конца октября, когда был обыгран "Нижний Новгород" (2:1).Совсем скис нападающий "Локо" Федор Смолов, который не набирал очков в семи матчах подряд. Далеко не в лучшей форме находятся и другие игроки основы московского клуба. А если прибавить к этому внушительный список травмированных футболистов, то перспективы "железнодорожников" выглядят совсем уж плачевно.Что касается "Уфы", то зимнюю паузу "горожане" встретят внизу турнирной таблицы – в зоне вылета. В прошлом туре башкирский клуб на выезде уступил "Динамо" (0:2) и прервал свою серию из шести матчей подряд без поражений. Все бы ничего, но только пять из этих шести матчей "Уфа" завершила вничью, единственная победа была над "Ахматом" (1:0). Так что особо разжиться очками у подопечных Алексея Стукалова не получилось.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,05 (против 3,95 у гостей). Однако, учитывая кризис, в котором находится "Локо", я бы не стал брать их чистую победу.Я практически не сомневаюсь в том, что в заключительном матче календарного года "Локомотив" забьет. Они не смогли этого сделать во встрече с "Уралом" (0:1) и "Марселем" (0:1). Перед своими болельщиками необходимо реабилитироваться. Но, как мне кажется, хозяева могут рассчитывать только на один или два гола – "Уфа" не позволит себя разгромить.Ставка: "Локомотив" забьет один или два гола за 1,64.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

футбол, прогноз на футбольный матч, фк "локомотив", чемпионат россии по футболу, клуб "уфа"