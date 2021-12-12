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Новая Каледония отказалась от независимости
Новая Каледония отказалась от независимости
Президент Макрон положительно оценил итоги воскресного референдума в Новой Каледонии 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Против независимости Новой Каледонии от Франции проголосовали 96,5% участников референдума в воскресенье, сообщает местный канал 1ère.На первых двух референдумах в 2018 и 2020 годах победу также одержали противники независимости.Президент Макрон положительно оценил итоги воскресного референдума в Новой Каледонии.На референдуме была зафиксирована рекордно низкая явка, так как сторонники независимости призвали бойкотировать голосование. Националисты призвали к бойкоту из-за эпидемии коронавируса в Новой Каледонии. Французские власти отказались переносить дату голосования.Новая Каледония - архипелаг островов в Тихом океане почти в 20 тысячах километров от материковой Франции. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением. Сейчас эта территория, где проживают около 270 тысяч человек, наделена особым административно-территориальным статусом.Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение трех референдумов. Первый состоялся 4 ноября 2018 года, тогда 56,7% избирателей высказались против независимости. В ходе второго референдума, состоявшегося в октябре 2020 года, 53,3% граждан выступили против независимости.
https://sputnik-georgia.ru/20210719/Vlasti-Frantsii-obyavili-o-nachale-chetvertoy-volny-epidemii-koronavirusa-252364841.html
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новости, в мире, франция, политика

Новая Каледония отказалась от независимости

18:01 12.12.2021
© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
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Президент Макрон положительно оценил итоги воскресного референдума в Новой Каледонии
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Против независимости Новой Каледонии от Франции проголосовали 96,5% участников референдума в воскресенье, сообщает местный канал 1ère.
На первых двух референдумах в 2018 и 2020 годах победу также одержали противники независимости.
Президент Макрон положительно оценил итоги воскресного референдума в Новой Каледонии.
На референдуме была зафиксирована рекордно низкая явка, так как сторонники независимости призвали бойкотировать голосование. Националисты призвали к бойкоту из-за эпидемии коронавируса в Новой Каледонии. Французские власти отказались переносить дату голосования.
Пандемия коронавируса - Франция, Париж - протесты против ограничений из-за ковида - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2021
Власти Франции объявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса
19 июля, 23:14
Новая Каледония - архипелаг островов в Тихом океане почти в 20 тысячах километров от материковой Франции. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением. Сейчас эта территория, где проживают около 270 тысяч человек, наделена особым административно-территориальным статусом.
Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение трех референдумов. Первый состоялся 4 ноября 2018 года, тогда 56,7% избирателей высказались против независимости. В ходе второго референдума, состоявшегося в октябре 2020 года, 53,3% граждан выступили против независимости.
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