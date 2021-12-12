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Сфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео
Сфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео
Международная выставка котят и кошек прошла на первом этаже торгового центра "Столица" в Минске. Смотрите в видео, как пушистые питомцы соревновались между... 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T19:48+0400
2021-12-12T19:48+0400
2021-12-12T19:48+0400
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Всего в конкурсе приняли участие свыше 150 кошек из различных регионов Беларуси и России, сообщает Sputnik БеларусьЖивотных осматривали эксперты, которые присуждали питомцам соответствующий титул. В случае, если кошка не соответствовала заявленному стандарту, регалии получить не удавалось.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Среди критериев - чистые глаза, шерсть, нос, уши, подстриженные когти. Также важно было чтобы питомец был психологически устойчив и не боялся чужих людей..
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, беларусь, минск, животные, выставка, видео
Сфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео
Международная выставка котят и кошек прошла на первом этаже торгового центра "Столица" в Минске. Смотрите в видео, как пушистые питомцы соревновались между собой
Всего в конкурсе приняли участие свыше 150 кошек из различных регионов Беларуси и России, сообщает Sputnik Беларусь
Животных осматривали эксперты, которые присуждали питомцам соответствующий титул. В случае, если кошка не соответствовала заявленному стандарту, регалии получить не удавалось.
Среди критериев - чистые глаза, шерсть, нос, уши, подстриженные когти. Также важно было чтобы питомец был психологически устойчив и не боялся чужих людей..