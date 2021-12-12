https://sputnik-georgia.ru/20211212/sfinksy-britantsy-i-ne-tolko-v-minske-proshla-vystavka-kotov-i-koshek---video-262796041.html

Сфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео

Сфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео

Международная выставка котят и кошек прошла на первом этаже торгового центра "Столица" в Минске. Смотрите в видео, как пушистые питомцы соревновались между... 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T19:48+0400

2021-12-12T19:48+0400

2021-12-12T19:48+0400

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Всего в конкурсе приняли участие свыше 150 кошек из различных регионов Беларуси и России, сообщает Sputnik БеларусьЖивотных осматривали эксперты, которые присуждали питомцам соответствующий титул. В случае, если кошка не соответствовала заявленному стандарту, регалии получить не удавалось.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Среди критериев - чистые глаза, шерсть, нос, уши, подстриженные когти. Также важно было чтобы питомец был психологически устойчив и не боялся чужих людей..

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