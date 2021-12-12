https://sputnik-georgia.ru/20211212/sinoptiki-preduprezhdayut-v-neskolkikh-regionakh-gruzii-ozhidaetsya-silnyy-veter-262800133.html

Синоптики предупреждают: в нескольких регионах Грузии ожидается сильный ветер

Синоптики предупреждают: в нескольких регионах Грузии ожидается сильный ветер

Стоит быть осторожными жителям приморских регионов, Земо Имерети, Колхидской низменности и Шида Картли 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T21:41+0400

2021-12-12T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сильный ветер и шторм на море ожидаются 13-15 декабря в некоторых регионах Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным агентства, сильный ветер будет дуть с востока. Стоит быть осторожными жителям приморских регионов, Земо Имерети, Колхидской низменности и Шида Картли (участок Сурами-Гори).Синоптики предостерегают, временами ветер будет шквальным. Осадков не ожидается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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