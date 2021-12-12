Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211212/sinoptiki-preduprezhdayut-v-neskolkikh-regionakh-gruzii-ozhidaetsya-silnyy-veter-262800133.html
Синоптики предупреждают: в нескольких регионах Грузии ожидается сильный ветер
Синоптики предупреждают: в нескольких регионах Грузии ожидается сильный ветер
Стоит быть осторожными жителям приморских регионов, Земо Имерети, Колхидской низменности и Шида Картли 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T21:41+0400
2021-12-12T21:41+0400
новости
грузия
прогноз погоды
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сильный ветер и шторм на море ожидаются 13-15 декабря в некоторых регионах Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным агентства, сильный ветер будет дуть с востока. Стоит быть осторожными жителям приморских регионов, Земо Имерети, Колхидской низменности и Шида Картли (участок Сурами-Гори).Синоптики предостерегают, временами ветер будет шквальным. Осадков не ожидается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_a3b7608b90ed6575653a8c2527a2597f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, прогноз погоды, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода

Синоптики предупреждают: в нескольких регионах Грузии ожидается сильный ветер

21:41 12.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми
Черноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Стоит быть осторожными жителям приморских регионов, Земо Имерети, Колхидской низменности и Шида Картли
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сильный ветер и шторм на море ожидаются 13-15 декабря в некоторых регионах Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По данным агентства, сильный ветер будет дуть с востока. Стоит быть осторожными жителям приморских регионов, Земо Имерети, Колхидской низменности и Шида Картли (участок Сурами-Гори).
Синоптики предостерегают, временами ветер будет шквальным. Осадков не ожидается.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:14Как "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней
21:41Синоптики предупреждают: в нескольких регионах Грузии ожидается сильный ветер
21:10Какую елку выбрать: живую или искусственную?
20:01Омбудсмен и врачи рассказали о состоянии Саакашвили
19:48Сфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео
19:30Путин: Россия сможет бороться с гиперзвуковым оружием других стран
18:51Антиваксеры в Кутаиси вновь протестовали против зеленых паспортов - видео
18:29Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет
18:01Новая Каледония отказалась от независимости
17:31Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
17:02"Когда сдает тело, душа возвышается" - Моника Беллуччи откровенно о старении
16:29Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
16:01В Грузии любви много не бывает, или Три стороны медали
15:01Три слова: ювелир раскрыл тайный смысл кольца Кейт Миддлтон, с которым она не расстается
14:32Как Лев переплыл Енисей - послесловие к матчу грузинских и российских регбистов
13:31Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
12:30Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
12:01"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?
11:31Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
11:10В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео