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"Сочи" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Сочи" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и "Спартак" 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T20:46+0400

2021-12-12T20:46+0400

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XVIII тур, а вместе с ним и первая часть чемпионата России по футболу, завершится матчем между "Сочи" и московским "Спартаком". В случае победы хозяева имеют шанс уйти на зимнюю паузу в зоне еврокубков, а "красно-белые" смогут подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.К заключительной домашней встрече в календарном году "Сочи" подходит^ имея серию из трех матчей без побед – два поражения и одна ничья. Потеря восьми очков отбросила "барсов" на пятое место.Что касается "Спартака", то в Сочи "народная команда" отправляется в отличном настроении. На минувшей неделе москвичи обыграли на выезде варшавскую "Легию" (1:0) и с первого места в группе вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Такое достижение в квартете с "Наполи" и "Лестером" дорогого стоит.Как мне кажется, сейчас главный вопрос – остались ли у "Спартака" эмоции на матч против "Сочи". Игра на выезде, в команде масса кадровых проблем, задача выхода в евровесну решена – элементарно может не хватить пороха. К тому же, "Сочи" очень неприятный и неудобный соперник для "Спартака". Московский клуб не может обыграть "барсов" в четырех матчах подряд в рамках РПЛ – три поражения и одна ничья.Нет ничего удивительного в том, что букмекеры в предстоящей игре отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Сочи" можно поставить с коэффициентом 1,95 (против 3,8 у "Спартака")."Сочи" нужно сделать все возможное, чтобы календарный год завершить на мажорной ноте. Вымотанный и опустошенный "Спартак", как мне кажется, отличный шанс прервать серию неудач и уйти на зимнюю паузу с победой.Ставка: "Сочи" победит за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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