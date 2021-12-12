https://sputnik-georgia.ru/20211212/v-zimnem-parke-v-erevane-ofitsialno-otkryt-samyy-bolshoy-v-armenii-katok---video-262793066.html

В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео

В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео

Самый большой в Армении каток официально открылся в субботу в Зимнем парке Еревана. Смотрите подробности в видео 12.12.2021, Sputnik Грузия

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В маленькой ереванской Лапландии ребятишки увидели парад сказочных героев, а также встретили Санта-Клауса, сообщает Sputnik ЕреванСанта-Клаус зажег огни на главной елке в Зимнем парке и подарил детишкам праздничный фейерверк.Каток будет работать каждый день с 12:00 до 00:00. Вход в зимний парк бесплатный.

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В зимнем парке Winter Park в Ереване официально открыт самый большой в Армении открытый каток В зимнем парке Winter Park в Ереване официально открыт самый большой в Армении открытый каток 2021-12-12T11:10+0400 true PT2M18S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, ереван, армения, новый год