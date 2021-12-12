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В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео
В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео
Самый большой в Армении каток официально открылся в субботу в Зимнем парке Еревана. Смотрите подробности в видео 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T11:10+0400
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В маленькой ереванской Лапландии ребятишки увидели парад сказочных героев, а также встретили Санта-Клауса, сообщает Sputnik ЕреванСанта-Клаус зажег огни на главной елке в Зимнем парке и подарил детишкам праздничный фейерверк.Каток будет работать каждый день с 12:00 до 00:00. Вход в зимний парк бесплатный.
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В зимнем парке Winter Park в Ереване официально открыт самый большой в Армении открытый каток
В зимнем парке Winter Park в Ереване официально открыт самый большой в Армении открытый каток
2021-12-12T11:10+0400
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, ереван, армения, новый год
В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео
Самый большой в Армении каток официально открылся в субботу в Зимнем парке Еревана. Смотрите подробности в видео
В маленькой ереванской Лапландии ребятишки увидели парад сказочных героев, а также встретили Санта-Клауса, сообщает Sputnik Ереван
Санта-Клаус зажег огни на главной елке в Зимнем парке и подарил детишкам праздничный фейерверк.
Каток будет работать каждый день с 12:00 до 00:00. Вход в зимний парк бесплатный.