https://sputnik-georgia.ru/20211213/aziatskiy-bank-predostavil-kredit-gruzinskomu-banku-dlya-zhenschin-predprinimateley-262801438.html

Азиатский банк предоставил кредит грузинскому банку для женщин-предпринимателей

Азиатский банк предоставил кредит грузинскому банку для женщин-предпринимателей

В рамках финансирования акцент будет сосредоточен на женщинах-предпринимателях 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T09:01+0400

2021-12-13T09:01+0400

2021-12-13T09:08+0400

экономика

новости

грузия

"банк грузии"

азиатский банк развития (абр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22789/70/227897077_0:54:1200:729_1920x0_80_0_0_8b067ff2014cec9f0ae93d3382d9c904.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) и "Банк Грузии" подписали кредитное соглашение на сумму 100 миллионов долларов для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП), говорится в сообщении АБР.В рамках финансирования акцент будет сосредоточен на женщинах-предпринимателях и улучшения для них доступа к необходимым финансам для преодоления затяжных экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса.АБР также предоставит техническую помощь "Банку Грузии", чтобы помочь женщинам-предпринимателям, занимающимся микро-, малым и средним бизнесом, которые уязвимы перед экономическим воздействием пандемии COVID-19. Хотя ММСП играют важную роль в экономике Грузии, их доступ к финансам все еще ограничен. Как отмечает организация, женщинам-предпринимателям особенно трудно получить доступ к финансовым ресурсам для поддержания и расширения своего бизнеса.Полное финансирование включает кредит в размере 200 миллионов долларов, который коордиринован АБР в качестве ведущего организатора, и состоит из кредита в размере 100 миллионов долларов из обычных капитальных ресурсов Банка и кредита в размере 100 миллионов долларов от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210131/Aziatskiy-bank-razvitiya-predostavil-kredit-gruzinskomu-banku-250749412.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, "банк грузии", азиатский банк развития (абр)