Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211213/bregvadze-stanet-zvezdoy-kontserta-kinomuzyki-v-tbilisi--262820529.html
Брегвадзе станет звездой концерта киномузыки в Тбилиси
Брегвадзе станет звездой концерта киномузыки в Тбилиси
На вечере выступят известные грузинские исполнители и прозвучат лучшие образцы мирового кинематографа
2021-12-13T16:18+0400
2021-12-13T16:18+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
николоз рачвели
нани брегвадзе
лиза батиашвили
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/04/249613751_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_e8e1944496aad56fd400b942b2918605.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Певица Нани Брегвадзе станет звездой на концерте шедевров мировой киномузыки, которые прозвучат на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 29 декабря.Объединение артистов КонцептArt готовит эксклюзивный предновогодний концерт, где музыкальные киношедевры исполнят маэстро Николоз Рачвели и Национальный симфонический оркестр.На вечере пройдет премьера лучших композиций альбома City Lights, выпущенного немецкой звукозаписывающей компаний Deutsche Grammaphone, в исполнении всемирно признанной грузинской скрипачки Лизы Батиашвили, которая также станет специальным гостем концерта.Кроме того, вместе с Нани Брегвадзе на концерте в качестве приглашенной солистки выступит внучка легенды – певица Наталья Кутателадзе и композитор Резо Кикнадзе.Проект проводится при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи. Организаторы подчеркивают, что, учитывая новые ковид-правила, посещение концерта возможно только с "зеленым паспортом".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/04/249613751_116:0:1932:1362_1920x0_80_0_0_e43ceb124cb25d4914ef8c2bb560c7e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, тбилиси, николоз рачвели, нани брегвадзе, лиза батиашвили, музыка

Брегвадзе станет звездой концерта киномузыки в Тбилиси

16:18 13.12.2021
© Facebook / photo : Tbilisi City Hall / FBНани Брегвадзе выступает на церемонии награждения званием "Почетный тбилисец". Исполняются произведения Гии Канчели
Нани Брегвадзе выступает на церемонии награждения званием Почетный тбилисец. Исполняются произведения Гии Канчели - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© Facebook / photo : Tbilisi City Hall / FB
Подписаться на
На вечере выступят известные грузинские исполнители и прозвучат лучшие образцы мирового кинематографа
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Певица Нани Брегвадзе станет звездой на концерте шедевров мировой киномузыки, которые прозвучат на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 29 декабря.
Объединение артистов КонцептArt готовит эксклюзивный предновогодний концерт, где музыкальные киношедевры исполнят маэстро Николоз Рачвели и Национальный симфонический оркестр.
На вечере пройдет премьера лучших композиций альбома City Lights, выпущенного немецкой звукозаписывающей компаний Deutsche Grammaphone, в исполнении всемирно признанной грузинской скрипачки Лизы Батиашвили, которая также станет специальным гостем концерта.
Кроме того, вместе с Нани Брегвадзе на концерте в качестве приглашенной солистки выступит внучка легенды – певица Наталья Кутателадзе и композитор Резо Кикнадзе.
Проект проводится при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи. Организаторы подчеркивают, что, учитывая новые ковид-правила, посещение концерта возможно только с "зеленым паспортом".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:50Грузинскую картину "Заброшенная деревня" наградили в Италии
16:34Первая смерть человека от штамма "омикрон" зафиксирована в Британии
16:18Брегвадзе станет звездой концерта киномузыки в Тбилиси
15:46Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро
15:16Девочка, которую брат ранил из пневматического оружия, скончалась в больнице
15:01Моргенштерн стал артистом года
14:29В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону
14:14Ретроспектива Резо Габриадзе пройдет на фестивале "Московская премьера"
13:57Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря
13:41"Лело" сможет вернуть себе прежние привилегии в парламенте Грузии
13:25Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку
13:17Депутат: отправка Саакашвили на курорт не стоит в повестке дня
13:05Оппозиция "оккупировала" кабинет мэра Батуми – на место пришлось вызывать полицию
12:47Грузия соболезнует США – жертвами торнадо в Кентуки стали не менее 80 человек
12:17Пандемия и личная трагедия – Гамкрелидзе рассказал о главных испытаниях в жизни
11:40Ковид-статистика Грузии: ситуация пока остается стабильно сложной
11:10Сторонника вакцинации в Кутаиси антиваксеры прогнали с акции протеста - видео
11:02Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 527
10:23Кровавая разборка в Аджарии – ранены три человека