https://sputnik-georgia.ru/20211213/bregvadze-stanet-zvezdoy-kontserta-kinomuzyki-v-tbilisi--262820529.html

Брегвадзе станет звездой концерта киномузыки в Тбилиси

Брегвадзе станет звездой концерта киномузыки в Тбилиси

На вечере выступят известные грузинские исполнители и прозвучат лучшие образцы мирового кинематографа

2021-12-13T16:18+0400

2021-12-13T16:18+0400

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николоз рачвели

нани брегвадзе

лиза батиашвили

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Певица Нани Брегвадзе станет звездой на концерте шедевров мировой киномузыки, которые прозвучат на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 29 декабря.Объединение артистов КонцептArt готовит эксклюзивный предновогодний концерт, где музыкальные киношедевры исполнят маэстро Николоз Рачвели и Национальный симфонический оркестр.На вечере пройдет премьера лучших композиций альбома City Lights, выпущенного немецкой звукозаписывающей компаний Deutsche Grammaphone, в исполнении всемирно признанной грузинской скрипачки Лизы Батиашвили, которая также станет специальным гостем концерта.Кроме того, вместе с Нани Брегвадзе на концерте в качестве приглашенной солистки выступит внучка легенды – певица Наталья Кутателадзе и композитор Резо Кикнадзе.Проект проводится при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи. Организаторы подчеркивают, что, учитывая новые ковид-правила, посещение концерта возможно только с "зеленым паспортом".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, николоз рачвели, нани брегвадзе, лиза батиашвили, музыка