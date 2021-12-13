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День святого апостола Андрея Первозванного празднуют 13 декабря
День святого апостола Андрея Первозванного празднуют 13 декабря
День памяти Андрея Первозванного – первого из двенадцати апостолов, православная церковь отмечает 13 декабря 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T11:25+0400
2021-12-13T11:25+0400
2021-12-13T11:28+0400
справки
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Праздничные богослужения в день памяти святого Андрея Первозванного пройдут и во всех православных храмах Грузии.Апостол Андрей в Грузии почитается особо – Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.По традиции больше всего верующих собирается в церкви, названной в честь святого Андрея Первозванного. Храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь).Андрей Первозванный – рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.После сошествия Святого Духа апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря и Крым. В ходе своего миссионерского служения Первозванный побывал и в Грузии.По преданию, Грузия досталась по жребию в удел Божьей Матери. Но Богородица по воле Христа осталась в Иерусалиме, а вместо нее отправился Андрей Первозванный.Первозванный принес с собой в Грузию нерукотворный образ Божьей Матери, с которым связаны многочисленные чудеса, описанные в грузинской летописи – "Картлис Цховреба". С тех незапамятных времен Грузия считается страной-уделом Богородицы.Предание повествует, что именно святой Андрей Первозванный построил в Грузии первый храм, установил первых духовных лиц – священников и дьяконов. Обратив Грузию, Андрей Первозванный продолжил путь.Андрей Первозванный вновь вернулся в Грузию после освящения Иерусалима и вместе с апостолами Симоном и Матфеем проповедовал христианство в Картли и Абхазии.Последним городом, в котором проповедовал Андрей Первозванный, был греческий город Патры. По приказу главы города – язычника Эгеата, святой был распят.Через несколько столетий, при правлении Константина Великого, святые мощи апостола Андрея были с почестями доставлены в собор Святых апостолов в Константинополе.Христианство в I веке не нашло широкого распространения в Грузии, но автокефалию Грузинской церкви все же связывают с именами апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.Грузинская православная церковь святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год: 13 декабря – в день его кончины, и 12 мая – в день его прибытия в Грузию. В Грузии 12 мая имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки
День святого апостола Андрея Первозванного празднуют 13 декабря
11:25 13.12.2021 (обновлено: 11:28 13.12.2021)
День памяти Андрея Первозванного – первого из двенадцати апостолов, православная церковь отмечает 13 декабря
Праздничные богослужения в день памяти святого Андрея Первозванного пройдут и во всех православных храмах Грузии.
Апостол Андрей в Грузии почитается особо – Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.
По традиции больше всего верующих собирается в церкви, названной в честь святого Андрея Первозванного. Храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь).
Андрей Первозванный – рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.
После сошествия Святого Духа апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря и Крым. В ходе своего миссионерского служения Первозванный побывал и в Грузии.
По преданию, Грузия досталась по жребию в удел Божьей Матери. Но Богородица по воле Христа осталась в Иерусалиме, а вместо нее отправился Андрей Первозванный.
Первозванный принес с собой в Грузию нерукотворный образ Божьей Матери, с которым связаны многочисленные чудеса, описанные в грузинской летописи – "Картлис Цховреба". С тех незапамятных времен Грузия считается страной-уделом Богородицы.
Предание повествует, что именно святой Андрей Первозванный построил в Грузии первый храм, установил первых духовных лиц – священников и дьяконов. Обратив Грузию, Андрей Первозванный продолжил путь.
Андрей Первозванный вновь вернулся в Грузию после освящения Иерусалима и вместе с апостолами Симоном и Матфеем проповедовал христианство в Картли и Абхазии.
Последним городом, в котором проповедовал Андрей Первозванный, был греческий город Патры. По приказу главы города – язычника Эгеата, святой был распят.
Через несколько столетий, при правлении Константина Великого, святые мощи апостола Андрея были с почестями доставлены в собор Святых апостолов в Константинополе.
Христианство в I веке не нашло широкого распространения в Грузии, но автокефалию Грузинской церкви все же связывают с именами апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.
Грузинская православная церковь святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год: 13 декабря – в день его кончины, и 12 мая – в день его прибытия в Грузию. В Грузии 12 мая имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.
Материал подготовлен на основе открытых источников