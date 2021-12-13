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Девочка, которую брат ранил из пневматического оружия, скончалась в больнице
Девочка, которую брат ранил из пневматического оружия, скончалась в больнице
За жизнь двенадцатилетней девочки несколько дней боролись врачи детской клиники имени Иашвили 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T15:16+0400
2021-12-13T15:16+0400
2021-12-13T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Двенадцатилетняя девочка из деревни Арашенда Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия), которую брат ранил из пневматического оружия, скончалась в больнице, сообщает телеканал "Мтавари архи".Брат случайным выстрелом попал сестре в голову. Ее сначала отвезли в больницу Гурджаани, а после перевезли в Тбилиси. За жизнь девочки боролись врачи Центральной детской больницы имени Иашвили.По словам врачей, выстрел, скорее всего, был нанесен с близкого расстояния, поэтому травма была серьезной. Спасти пациентку не удалось.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кахети, оружие, дети
Девочка, которую брат ранил из пневматического оружия, скончалась в больнице
За жизнь двенадцатилетней девочки несколько дней боролись врачи детской клиники имени Иашвили
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Двенадцатилетняя девочка из деревни Арашенда Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия), которую брат ранил из пневматического оружия, скончалась в больнице, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Брат случайным выстрелом попал сестре в голову. Ее сначала отвезли в больницу Гурджаани, а после перевезли в Тбилиси. За жизнь девочки боролись врачи Центральной детской больницы имени Иашвили.
По словам врачей, выстрел, скорее всего, был нанесен с близкого расстояния, поэтому травма была серьезной. Спасти пациентку не удалось.
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