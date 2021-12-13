https://sputnik-georgia.ru/20211213/eks-sotrudnik-spetssluzhb-o-voennykh-stsenariyakh-dlya-ukrainy---video-262804600.html
Экс-сотрудник спецслужб о военных сценариях для Украины - видео
Экс-сотрудник спецслужб о военных сценариях для Украины - видео
Какие сценарии развития военной ситуации вокруг Украины после онлайн-встречи Путина и Байдена? Смотрите, что говорит об этом военный эксперт, бывший сотрудник... 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T10:14+0400
2021-12-13T10:14+0400
2021-12-13T10:17+0400
конфликты
видео
украина
мультимедиа
экспертное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0d/262804556_179:0:2058:1057_1920x0_80_0_0_df30df2a29505fd92170377564265dd8.png
Какой военной мощью на самом деле обладают Донецк и Луганск? Чем закончится "украинская история"? Стоит ли выдавать паспорта России всем жителям бывшего Советского союза? На эти и ряд других вопросов в интервью Sputnik на русском ответил руководитель "Союза Добровольцев Донбасса", экс-глава МГБ ДНР, полковник, военный пенсионер ФСБ Андрей Пинчук.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0d/262804556_874:130:2058:1018_1920x0_80_0_0_bb37a756a53c55eb6a70ddcdaa32b335.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конфликты, видео, украина, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Экс-сотрудник спецслужб о военных сценариях для Украины - видео
10:14 13.12.2021 (обновлено: 10:17 13.12.2021)
Какие сценарии развития военной ситуации вокруг Украины после онлайн-встречи Путина и Байдена? Смотрите, что говорит об этом военный эксперт, бывший сотрудник спецслужб
Какой военной мощью на самом деле обладают Донецк и Луганск? Чем закончится "украинская история"? Стоит ли выдавать паспорта России всем жителям бывшего Советского союза? На эти и ряд других вопросов в интервью Sputnik на русском
ответил руководитель "Союза Добровольцев Донбасса", экс-глава МГБ ДНР, полковник, военный пенсионер ФСБ Андрей Пинчук.