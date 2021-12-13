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Экс-сотрудник спецслужб о военных сценариях для Украины - видео
Экс-сотрудник спецслужб о военных сценариях для Украины - видео
Какие сценарии развития военной ситуации вокруг Украины после онлайн-встречи Путина и Байдена? Смотрите, что говорит об этом военный эксперт, бывший сотрудник... 13.12.2021, Sputnik Грузия
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Какой военной мощью на самом деле обладают Донецк и Луганск? Чем закончится "украинская история"? Стоит ли выдавать паспорта России всем жителям бывшего Советского союза? На эти и ряд других вопросов в интервью Sputnik на русском ответил руководитель "Союза Добровольцев Донбасса", экс-глава МГБ ДНР, полковник, военный пенсионер ФСБ Андрей Пинчук.
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конфликты, видео, украина, мультимедиа, экспертное мнение, видео

Экс-сотрудник спецслужб о военных сценариях для Украины - видео

10:14 13.12.2021 (обновлено: 10:17 13.12.2021)
© video: Sputnik
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Какие сценарии развития военной ситуации вокруг Украины после онлайн-встречи Путина и Байдена? Смотрите, что говорит об этом военный эксперт, бывший сотрудник спецслужб
Какой военной мощью на самом деле обладают Донецк и Луганск? Чем закончится "украинская история"? Стоит ли выдавать паспорта России всем жителям бывшего Советского союза? На эти и ряд других вопросов в интервью Sputnik на русском ответил руководитель "Союза Добровольцев Донбасса", экс-глава МГБ ДНР, полковник, военный пенсионер ФСБ Андрей Пинчук.
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