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Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку
Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку
В столице Азербайджана состоится двухдневный грузино-азербайджанский бизнес-форум 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T13:25+0400
2021-12-13T13:25+0400
2021-12-13T13:25+0400
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баку
визит
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отправилась с визитом в Баку, где состоится грузино-азербайджанский бизнес-форум, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.Двусторонний бизнес-форму продлится два дня.Стороны обсудят перспективы расширения экономического сотрудничества, увеличения инвестиций, региональные экономические проекты и другие актуальные вопросы.По информации Минэкономики, Натия Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, баку, визит, натия турнава
Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку
В столице Азербайджана состоится двухдневный грузино-азербайджанский бизнес-форум
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отправилась с визитом в Баку, где состоится грузино-азербайджанский бизнес-форум, сообщили Sputnik
в пресс-службе ведомства.
Двусторонний бизнес-форму продлится два дня.
Стороны обсудят перспективы расширения экономического сотрудничества, увеличения инвестиций, региональные экономические проекты и другие актуальные вопросы.
По информации Минэкономики, Натия Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.