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Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку
Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку
В столице Азербайджана состоится двухдневный грузино-азербайджанский бизнес-форум 13.12.2021, Sputnik Грузия
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экономика
новости
грузия
баку
визит
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отправилась с визитом в Баку, где состоится грузино-азербайджанский бизнес-форум, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.Двусторонний бизнес-форму продлится два дня.Стороны обсудят перспективы расширения экономического сотрудничества, увеличения инвестиций, региональные экономические проекты и другие актуальные вопросы.По информации Минэкономики, Натия Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, баку, визит, натия турнава

Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку

13:25 13.12.2021
© photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FBНатия Турнава
Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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В столице Азербайджана состоится двухдневный грузино-азербайджанский бизнес-форум
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отправилась с визитом в Баку, где состоится грузино-азербайджанский бизнес-форум, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.
Двусторонний бизнес-форму продлится два дня.
Стороны обсудят перспективы расширения экономического сотрудничества, увеличения инвестиций, региональные экономические проекты и другие актуальные вопросы.
По информации Минэкономики, Натия Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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