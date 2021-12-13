https://sputnik-georgia.ru/20211213/glava-minekonomiki-gruzii-otpravilas-s-vizitom-v-baku--262812486.html

Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку

Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку

В столице Азербайджана состоится двухдневный грузино-азербайджанский бизнес-форум 13.12.2021, Sputnik Грузия

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экономика

новости

грузия

баку

визит

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отправилась с визитом в Баку, где состоится грузино-азербайджанский бизнес-форум, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.Двусторонний бизнес-форму продлится два дня.Стороны обсудят перспективы расширения экономического сотрудничества, увеличения инвестиций, региональные экономические проекты и другие актуальные вопросы.По информации Минэкономики, Натия Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, баку, визит, натия турнава