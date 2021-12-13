https://sputnik-georgia.ru/20211213/goroskop-na-segodnya-14-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262802317.html

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 14 декабря, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках

2021-12-13T09:52+0400

2021-12-13T09:52+0400

2021-12-13T09:57+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 14 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 14 декабря могут предложить более перспективную должность, но вместе с окладом возрастет и персональная ответственность знака зодиака. Успех в самых смелых начинаниях обеспечит Овнам поддержка партнеров. В отношениях с избранником может возникнуть напряженность – гороскоп рекомендует взять паузу и перенесите свое внимание на работу. От бессонницы помогут вечерние прогулки на свежем воздухе.ТелецТельцам 14 декабря нельзя праздно проводить время и лениться. Знаку зодиака предстоит сегодня принять важное решение. Тельцам придется решать трудные задачи и заниматься двумя-тремя делами сразу, следовательно, нужно быть более внимательными и аккуратными. Гороскоп советует представителям знака зодиака воздержаться от резких суждений, которые могут задеть родного человека и стать причиной конфликта.БлизнецыКосмос 14 декабря благоволит Близнецам. Усилия, приложенные знаком зодиака, начнут приносить ожидаемые результаты. Близнецам желательно избегать авантюрных предложений и мероприятий, которые предлагают малознакомые люди. Доход представителей знака зодиака может зависеть от того, как он выглядит, поэтому гороскоп советует создать себе имидж человека, уверенного в собственных силах.РакРаку 14 декабря звезды сулят удачу в урегулировании мелких вопросов, но от начала серьезных проектов лучше отказаться – идеи знака зодиака сегодня никого не впечатлят. Планомерная деятельность на работе приведет к небольшим, но перспективным изменениям. Гороскоп советует Раку не хвататься за несколько дел сразу и определиться с основным источником дохода. Вечер знаку зодиака лучше провести в кругу семьи и друзей.ЛевЛьвов 14 декабря ждет благоприятный день. Знаку зодиака ощутимый результат принесут повышенная работоспособность, деловая активность и нестандартный подход к решению проблем. Поддержка влиятельных партнеров обеспечит Львам успех в самых смелых и рискованных предприятиях. Представителям знака зодиака удача будет сопутствовать и в личной жизни – многие смогут пересмотреть свои планы на будущее.ДеваДевы 14 декабря могут строить глобальные планы вместе с единомышленниками и друзьями. Гороскоп знаку зодиака рекомендует отложить сегодня встречу с партнером, ибо достичь соглашений не удастся и сотрудничество может оказаться под угрозой. Девам звезды советуют воздержаться от серьезных трат, так как деньги, на которое они рассчитывали, скорее всего, в ближайшее время не поступят.ВесыВесам гороскоп рекомендует 14 декабря не поучать и не контролировать других, а также избегать тех, кто любит командовать, чтобы не нажить неприятностей. Сегодня благоприятно для официальных переговоров и посещения госучреждений. Знак зодиака сможет свое мнение отстоять перед инвесторами и партнерами по бизнесу. Недавно сформировавшимся парам гороскоп советует узаконить свои отношения.СкорпионСкорпионам 14 декабря космос подскажет верный путь. Гороскоп знаку зодиака рекомендует направить все свои таланты на улучшение финансового положения. Скорпионы улучшить финансовое благосостояние смогут благодаря выгодной сделке, заключенной с предпринимателями. Знаку зодиака не сегодня стоит находится в центре внимания, поэтому вечер лучше провести в тихой семейной обстановке.СтрелецФортуна 14 декабря на стороне Стрельцов. Благоприятно сегодня для воплощения в жизнь новых авантюр и ранее намеченных планов. Сегодня возможны проблемы с финансами, поэтому гороскоп не рекомендует брать банковские кредиты. Семейным представителям знака зодиака лучше сегодня уединиться, так как они не в состоянии поддерживать разговоры с близкими, а одиноких ждет романтическое свидание.КозерогКозерогам гороскоп 14 декабря рекомендует планировать самые сложные дела, ибо удача знаку зодиака будет сопутствовать. Но инвестировать сегодня не стоит, так как пользы вложенные деньги не принесут. Поэтому Козерогам нужно отказаться от необоснованных трат. Гороскоп не советует проявлять излишней самоуверенности в общении с близкими людьми, так как есть риск возникновения конфликтных ситуаций.ВодолейУ Водолеев 14 декабря жизнь может измениться к лучшему, но решения принимать нужно будет быстро. Благоприятно заняться обучением и обменом опытом – информация сегодня будет усваиваться гораздо быстрее, чем обычно. Экономическое положение Водолеев улучшится, но приобретать сегодня недвижимость не стоит. Гороскоп рекомендует поберечь желудок и отказаться от жареной, жирной и соленой пищи.РыбыДела Рыб, запланированные на 14 декабря, на редкость будут складываться удачно – вклады и любые другие финансовые операции сегодня будут успешными. Но знаку зодиака придется сегодня столкнуться с непредвиденными сложностями, преодолеть которые помогут нестандартные решения. Гороскоп Рыбам рекомендует не менять свои планы кардинально, так как могут столкнуться с неожиданными проблемами.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака