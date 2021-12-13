https://sputnik-georgia.ru/20211213/gruzinskiy-shtangist-zavoeval-bronzu-na-chempionate-mira-po-tyazheloy-atletike-262826450.html
Грузинский штангист завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Грузинский штангист завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Для Давитадзе это уже третий пьедестал почета на чемпионатах мира - в 2018 и 2019 годах он также становился бронзовым призером 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T19:27+0400
2021-12-13T19:27+0400
2021-12-13T19:35+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Ташкенте.В соревнованиях в весовой категории до 89 кг Давитадзе по сумме двоеборья набрал 370 кг (171 кг в рывке и 199 кг в толчке).Победителем в этой весовой категории стал представитель Южной Кореи Ю Дон Чжу (371 кг), а серебро завоевал штангист из Узбекистана Сарварбек Зафаржонов (371 кг).Стоит отметить, что для Давитадзе это уже третий пьедестал почета на чемпионатах мира. В 2018 и 2019 годах грузинский спортсмен также становился бронзовым призером.Для сборной Грузии это уже вторая медаль на нынешнем турнире. Несколько дней назад вице-чемпионом мира в Ташкенте стал Шота Мишвелидзе (-61 кг).14 декабря на ЧМ-2021 сборная Грузии будет представлена двумя штангистами. В соревнованиях в весовой категории до 96 кг выступят Ираклий Гобеджишвили и Антон Плесной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, реваз давитадзе
Грузинский штангист завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике
19:27 13.12.2021 (обновлено: 19:35 13.12.2021)
Для Давитадзе это уже третий пьедестал почета на чемпионатах мира - в 2018 и 2019 годах он также становился бронзовым призером
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Ташкенте.
В соревнованиях в весовой категории до 89 кг Давитадзе по сумме двоеборья набрал 370 кг (171 кг в рывке и 199 кг в толчке).
Победителем в этой весовой категории стал представитель Южной Кореи Ю Дон Чжу (371 кг), а серебро завоевал штангист из Узбекистана Сарварбек Зафаржонов (371 кг).
Стоит отметить, что для Давитадзе это уже третий пьедестал почета на чемпионатах мира. В 2018 и 2019 годах грузинский спортсмен также становился бронзовым призером.
Для сборной Грузии это уже вторая медаль на нынешнем турнире. Несколько дней назад вице-чемпионом мира в Ташкенте стал Шота Мишвелидзе (-61 кг).
14 декабря на ЧМ-2021 сборная Грузии будет представлена двумя штангистами. В соревнованиях в весовой категории до 96 кг выступят Ираклий Гобеджишвили и Антон Плесной.
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