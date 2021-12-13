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Грузия соболезнует США – жертвами торнадо в Кентуки стали не менее 80 человек

Грузия соболезнует США – жертвами торнадо в Кентуки стали не менее 80 человек

Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов 13.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям и родственникам жертв торнадо в США, говорится на странице ведомства в Twitter.Как говорится в тексте соболезнований, Грузия выражает солидарность Соединенными Штатами Америки.Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси.По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, число погибших в результате смертоносного торнадо в штате перерастет за сотню.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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