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Грузия соболезнует США – жертвами торнадо в Кентуки стали не менее 80 человек
Грузия соболезнует США – жертвами торнадо в Кентуки стали не менее 80 человек
Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов 13.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям и родственникам жертв торнадо в США, говорится на странице ведомства в Twitter.Как говорится в тексте соболезнований, Грузия выражает солидарность Соединенными Штатами Америки.Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси.По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, число погибших в результате смертоносного торнадо в штате перерастет за сотню.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузия соболезнует США – жертвами торнадо в Кентуки стали не менее 80 человек
12:47 13.12.2021 (обновлено: 12:54 13.12.2021)
Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям и родственникам жертв торнадо в США, говорится на странице ведомства в Twitter
.
Как говорится в тексте соболезнований, Грузия выражает солидарность Соединенными Штатами Америки.
"Мы глубоко опечалены известием о разрушительных торнадо в штатах на Среднем Западе и Юге США. Мысленно мы с семьями, друзьями и близкими погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Грузия выражает солидарность с США", – говорится в заявлении.
Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси.
По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, число погибших в результате смертоносного торнадо в штате перерастет за сотню.
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