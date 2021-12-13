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Кровавая разборка в Аджарии – ранены три человека
Кровавая разборка в Аджарии – ранены три человека
Полиция начала расследование инцидента, задержан один человек 13.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Трое мужчин с многочисленными ножевыми ранениями доставлены поздно ночью в одну из клиник Кобулети (Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".Как рассказывают очевидцы, кровавой разборке предшествовал конфликт между мужчинами, в котором участвовали по меньшей мере семь человек.По их словам, конфликт разгорелся при погрузке мандаринов.По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает. Их состояние средней тяжести. МВД Грузии начало расследование случившегося. Задержан один человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Кровавая разборка в Аджарии – ранены три человека

10:23 13.12.2021
© AFP / SCOTT OLSONПолицейский спецназ
Полицейский спецназ - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© AFP / SCOTT OLSON
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Полиция начала расследование инцидента, задержан один человек
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Трое мужчин с многочисленными ножевыми ранениями доставлены поздно ночью в одну из клиник Кобулети (Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".
Как рассказывают очевидцы, кровавой разборке предшествовал конфликт между мужчинами, в котором участвовали по меньшей мере семь человек.
По их словам, конфликт разгорелся при погрузке мандаринов.
По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает. Их состояние средней тяжести.
МВД Грузии начало расследование случившегося. Задержан один человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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