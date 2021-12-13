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"Лело" сможет вернуть прежние привилегии в парламенте Грузии
"Лело" сможет вернуть прежние привилегии в парламенте Грузии
Фракция "Лело - партнерство для Грузии" распалась после того, как из парламента ушел лидер партии Мамука Хазарадзе 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T13:41+0400
2021-12-13T13:41+0400
2021-12-13T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Член оппозиционной фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве" Дилар Хабулиани присоединяется к оппозиционной политической группе "Лело". Это позволит группе вновь трансформироваться во фракцию.Фракция "Лело - партнерство для Грузии" была упразднена в конце ноября, после того, как от своих депутатских полномочий отказался лидер партии Мамука Хазарадзе. Решение уйти из парламента он принял после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста, утверждая, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.Хабулиани напомнил, что он не является членом партии "Единое национальное движение"."Мы были в блоке от другой партии. Речь идет о блоке "Национальное движение". Я не был в партии. Наша партия "Прогресс и свобода", - отметил Хабулиани.На данный момент политическая группа "Лело" состоит из шести депутатов. Для формирования фракции же необходимо семь человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, лело для грузии
"Лело" сможет вернуть прежние привилегии в парламенте Грузии
13:41 13.12.2021 (обновлено: 13:46 13.12.2021)
Фракция "Лело - партнерство для Грузии" распалась после того, как из парламента ушел лидер партии Мамука Хазарадзе
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Член оппозиционной фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве" Дилар Хабулиани присоединяется к оппозиционной политической группе "Лело". Это позволит группе вновь трансформироваться во фракцию.
Фракция "Лело - партнерство для Грузии" была упразднена в конце ноября, после того, как от своих депутатских полномочий отказался лидер партии Мамука Хазарадзе. Решение уйти из парламента он принял после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста, утверждая, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.
"Это технический вопрос. Причина моего перехода – не позволить оппозиционной фракции распасться. Решение принято с общего согласия… Это процедурный вопрос и, безусловно, парламент в курсе", - заявил Хабулиани.
Хабулиани напомнил, что он не является членом партии "Единое национальное движение".
"Мы были в блоке от другой партии. Речь идет о блоке "Национальное движение". Я не был в партии. Наша партия "Прогресс и свобода", - отметил Хабулиани.
На данный момент политическая группа "Лело" состоит из шести депутатов. Для формирования фракции же необходимо семь человек.
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