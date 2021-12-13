https://sputnik-georgia.ru/20211213/lidery-gosudarstv-za-reshetkoy--za-chto-sudili-byvshikh-prezidentov-i-premerov-262822504.html

Лидеры государств за решеткой – за что судили бывших президентов и премьеров

Лидеры государств за решеткой – за что судили бывших президентов и премьеров

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оказался в числе тех лидеров государств, которых приговорили к тюремному заключению 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T17:12+0400

2021-12-13T17:12+0400

2021-12-13T17:12+0400

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михаил саакашвили

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Мировая история знает немало случаев, когда лидеры государств оказывались на скамье подсудимых и как следствие были приговорены по самым разным обвинениям - к тюремному заключению либо к смертной казни.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о самых нашумевших судебных процессах, фигурантами которых стали бывшие президенты и премьер-министры.Николае Чаушеску, президент Румынии (1974-1989)После начала в Румынии народной революции в декабре 1989 года президента Николае Чаушеску, бежавшего вместе с супругой Еленой из Бухареста, схватили и поместили под арест. Указом Совета Фронта национального спасения (ФНС) 24 декабря учредили специальный военный трибунал - суд над Николае и Еленой Чаушеску состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште. Чаушеску обвинили в геноциде, повлекшем 60 тысяч человеческих жертв; подрыве государственной власти путем организации вооруженных акций против собственного народа; подрыве национальной экономики; попытке бегства из страны; хранении в иностранных банках 1 миллиарда долларов. Суд приговорил супругов к расстрелу. Приговор привели в исполнение в тот же день.Саддам Хусейн, президент Ирака (1979-2003)Президента Ирака свергли в апреле 2003 года в результате вторжения войск, возглавляемых США. В качестве повода к вторжению было названо наличие у Ирака оружия массового поражения. Иракский суд 5 ноября 2006 года приговорил Саддама Хусейна к смертной казни через повешение за преступления против иракского народа по делу о массовом убийстве жителей шиитской деревни ад-Дуджейль в 1982 году после совершенного там нападения на президентский кортеж. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря 2006 года.Альберто Фухимори, президент Перу (1990-2000)Альберто Фухимори - перуанский диктатор японского происхождения, был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, главу спецслужб Владимиро Монтесиноса, который записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов. Одну из пленок прессе передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела. Почти сразу же расследование вывело на главу государства, и Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио.Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно присвоил около 2 миллиардов долларов. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека.Моше Кацав, президент Израиля (2000-2007)Экс-президента Израиля Моше Кацава в марте 2011 года окружной суд Тель-Авива приговорил к семи годам тюрьмы за сексуальные домогательства, в том числе изнасилования, в бытность президентом страны. Кацав,даже после оглашения приговора утверждал, что невиновен.Одна из бывших подчиненных Кацава еще в 2006 году обвинила его в изнасиловании. Политик сначала отрицал обвинения, но в ходе следствия полиция нашла еще девять сотрудниц, жаловавшихся на домогательства с его стороны. По словам жертв, Кацав демонстрировал неподобающее отношение к женскому полу еще в 1990-е годы, когда возглавлял министерство туризма. В июне 2007 года Кацав пошел на сделку со следствием, признал себя виновным и ушел в отставку с поста президента. Однако позже отказался от своих признаний и заявил, что будет добиваться оправдания в суде.В мае Верховный суд Израиля удовлетворил просьбу Кацава об отсрочке исполнения наказания до вынесения решения по его апелляции, которая была отклонена 10 ноября. В декабре 2011 года он был доставлен в тюрьму. На свободу Кацав вышел 21 декабря 2016 года, на два года раньше срока. Комиссия по помилованиям Управления тюрем с третьего раза удовлетворила его прошение о смягчении наказания, а прокуратура решила не опротестовывать вердикт.Чарльз Тейлор, президент Либерии (1997-2003)Бывшего президента Либерии Чарльза Тэйлора международный трибунал ООН по Сьерра-Леоне приговорил в мае 2012 года к 50 годам тюремного заключения. Тейлор стал первым президентом африканского государства, переданным в руки международного правосудия.Задержали его на территории Нигерии в 2006 году. Судебный процесс над ним начался в 2007 году и длился пять лет. Судьи установили, что Тейлор оказывал повстанцам военную поддержку, в том числе снабжал их оружием в ходе 10-летней гражданской войны. Было установлено, что в обмен на поставки оружия бывший президент получал алмазы. В апреле 2012 года Гаагский суд признал экс-президента Либерии виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в совершении убийств, изнасилований и привлечении детей в солдаты в ходе гражданской войны в Сьерра-Леоне. В ходе гражданский войны погибли около 120 тысяч человек.Тэйлор настаивал на своей невиновности.Сильвио Берлускони, премьер Италии (1994-2011)Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года Берлускони признали виновным в уклонении от уплаты налогов в размере 62 миллионов евро и приговорили к четырем годам лишения свободы. Позже наказание изменили на один год домашнего ареста.Хосни Мубарак, президент Египта (1981-2011)Каирский уголовный суд в июне 2012 года приговорил бывшего президента Египта Хосни Мубарака к пожизненному заключению за то, что он отдал приказ использовать в ходе революционных событий весной 2011 года боевые патроны при разгоне мирных демонстраций. В мае 2014 года Мубарак был признан виновным в хищении государственный средств, предназначавшихся для реконструкции президентского дворца. Вместе с ним по делу проходили двое его сыновей — Гамаль и Аля. Сам Мубарак был приговорен к трем годам тюрьмы, а его сыновья — к четырем.В ноябре 2014 года суд в Каире снял обвинения по делу о гибели демонстрантов с Мубарака и двух его сыновей. А в январе 2015 года Кассационный суд Египта отменил приговор, вынесенный в мае 2014 года, и назначил новое судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств.Каирский суд 9 мая 2015 года приговорил Мубарака и двух его сыновей к трем годам тюрьмы усиленного режима за преступления, связанные с коррупцией. Экс-президента Египта освободили из-под стражи 13 мая 2015 года - ему было зачтено время, проведенное в следственном изоляторе.Мухаммед Мурси, президент Египта (2012 – 2013)Один из лидеров группировки "Братья-мусульмане"*, представитель ее умеренного крыла Мухаммед Мурси пришел к власти в Египте в 2011 году, после падения местных авторитарных правительств. В 2012 году его избрали президентом Египта. В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента - протестующие обвиняли Мурси в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. Военные отстранили Мурси от власти 3 июня 2013 года и на следующий день арестовали.Экс-президента в 2015 году приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца "Аль-Иттихадия" в 2012 году и вынесли смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров "Братьев-мусульман" в 2011 году.В июне 2016 года Мурси осудили на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. Мухаммед Мурси умер 17 июня 2019 года во время судебного заседания по делу о шпионаже.Пак Кын Хе, президент Южной Кореи (2013-2017)Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм в фонды, созданные личной знакомой президента Цой Сун Силь. В марте 2017 года Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе в апреле 2018 года к 24 годам тюрьмы и штрафу в размере 18 миллиардов вон. Высший суд Сеула, рассмотрев в августе того же года апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения до 25 лет и размер штрафа до 20 миллиардов вон.Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)Бывший президент Грузии Михаила Саакашвили попал за решетку 1 октября 2021 года, вскоре после того, как он тайно вернулся на родину. Тбилисский городской суд вынес приговоры заочно - в январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили предстоит просидеть в заключении в общей сложности шесть лет. Однако не исключено, что срок тюремного наказания вырастет. В суде рассматривается еще три дела - о растрате более 8,8 миллиона лари госсредств на личные нужды, о превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Максимальный срок наказания составляет 11 лет.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе открытых источников

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новости, михаил саакашвили, саддам хусейн, сильвио берлускони