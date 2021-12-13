https://sputnik-georgia.ru/20211213/mid-gruzii-vyrazil-protest-v-svyazi-s-ispolzovaniem-flaga-strany-na-vstreche--formata-33-262827593.html

МИД Грузии выразил протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3"

МИД Грузии выразил протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3"

Грузия не будет обсуждать участие страны в этом формате "3+3", заявляет МИД. 13.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. МИД Грузии считает неприемлемым использование флага страны на прошедших в Москве консультациях в формате "3+3" по Южному Кавказу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.В пятницу, 10 декабря, в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".Между тем, представители пяти стран на встрече в Москве выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, говорится в заявлении МИД РФ.Участники встречи обсудили дальнейшие шаги и планы работы на будущее с возможным подключением профильных министерств и ведомств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211212/kakovy-itogi-pervoy-vstrechi-v-ramkakh-platformy-33v-moskve-262797452.html

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