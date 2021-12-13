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МИД Грузии выразил протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3"
МИД Грузии выразил протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3"
Грузия не будет обсуждать участие страны в этом формате "3+3", заявляет МИД. 13.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. МИД Грузии считает неприемлемым использование флага страны на прошедших в Москве консультациях в формате "3+3" по Южному Кавказу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.В пятницу, 10 декабря, в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".Между тем, представители пяти стран на встрече в Москве выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, говорится в заявлении МИД РФ.Участники встречи обсудили дальнейшие шаги и планы работы на будущее с возможным подключением профильных министерств и ведомств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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МИД Грузии выразил протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3"
20:24 13.12.2021 (обновлено: 20:49 13.12.2021)
Грузия не будет обсуждать участие страны в этом формате "3+3", заявляет МИД.
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. МИД Грузии считает неприемлемым использование флага страны на прошедших в Москве консультациях в формате "3+3" по Южному Кавказу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
В пятницу, 10 декабря, в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".
"Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции по региональному формату "3+3", что мы не будем обсуждать участие Грузии в этом формате. На встрече в Москве 10 декабря был представлен грузинский флаг, что, естественно, для нас неприемлемо. На это мы отреагировали по соответствующим дипломатическим каналам", - говорится в заявлении.
Между тем, представители пяти стран на встрече в Москве выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, говорится в заявлении
МИД РФ.
Участники встречи обсудили дальнейшие шаги и планы работы на будущее с возможным подключением профильных министерств и ведомств.
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