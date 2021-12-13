https://sputnik-georgia.ru/20211213/mozhno-li-pit-sodu-polza-i-vred-narodnogo-sredstva-262811016.html

Можно ли пить соду? Польза и вред народного средства

Можно ли пить соду? Польза и вред народного средства

Пищевая сода или гидрокарбонат натрия есть в каждом доме на кухне – это универсальное средство, которое хозяйки используют в том числе и в кулинарии, и для... 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T13:02+0400

2021-12-13T13:02+0400

2021-12-13T13:08+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23758/64/237586475_0:118:3077:1848_1920x0_80_0_0_a638747140904619cb2395a3ccf74552.jpg

Соду часто применяют и в лечебных целях – популярность народного средства обусловлена ее положительным воздействием и целым рядом полезных свойств.Sputnik Грузия поинтересовался, можно ли пить соду, а также какую пользу и вред может нанести это народное средство.Можно ли пить соду?О том, что пищевая сода положительно влияет на желудок человека известно давно – народное средство часто принимали при изжоге, так как гидрокарбонат натрия растворенный в воде, хорошо нейтрализует воздействие кислоты на стенки пищевода.Доктор Иван Неумывакин рекомендовал пить соду натощак, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. Согласно его исследованиям, сода улучшает состояние крови, чистит организм от токсинов, подавляет патогенную микрофлору, которые часто являются источником многих проблем с желудочно-кишечным трактом, ускоряет восстановление после простуды и ОРВИ, предупреждает потерю калия, усиливает действие витаминов группы B, то есть помогает избавиться от многих болезней.Но пить соду нужно правильно, чтобы польза была максимальной. Слишком много вещества может нанести вред организму, а недостаток или нерегулярный прием, пользу не принесет. Пить соду рекомендуют натощак в небольших дозах, не более половины чайной ложки на стакан горячей воды или молока два раза в день.Медики частично признают пользу от соды, но считают, что пить ее постоянно не стоит. Вред от постоянного употребления этого народного средства может вызвать аллергическую реакцию или другие проблемы со здоровьем.Так что ответить однозначно на вопрос, приносит ли сода пользу или вред человеку, сложно. В некоторых случаях она помогает, а в других – нет. Поэтому, прежде чем использовать пищевую соду в лечебных целях, стоит хорошо взвесить все "за" и "против".Польза и вред народного средстваПольза от пищевой соды действительно есть. Народное средство снижает уровень кислотности в организме, очищает его и восстанавливает рH-баланс, увеличивая скорость выведения токсинов и препятствуя задержке вредных веществ в почках и печени.Народное средство, если пить его регулярно, может успокоить нервную систему и улучшить память и концентрацию. Теплым раствором соды полезно полоскать горло при простуде, а ингаляции с народным средством помогают облегчить отход мокроты, смягчают горло. При кашле также помогает теплое молоко с содой – все эти народные рецепты мы довольно успешно применяем с детства.Сода полезна при проблемах в полости рта. Полоскание с народным средством уменьшит воспаление десен, избавит от стоматита и зубной боли. Некоторые ученые утверждают, что клизмы с содой способны убить паразитов, живущих в кишечнике человека.Полезна сода и при различных грибковых заболеваниях. Считается, что гидрокарбонат натрия способен справиться с молочницей и другими кандидозами.Соду считают средством первой помощи при большой кровопотере, тяжелых травмах, длительной лихорадке, отравлениях, протекающих с многократной рвотой и поносом. Восполнить потерю жидкости поможет содово-солевой раствор – половину чайной ложки соды и чайную ложку соли развести в одном литре теплой кипяченой воды. Пить раствор нужно каждые пять минут по одной столовой ложке.Помогает сода избавиться от последствий укусов насекомых – жжение и зуд исчезнут, если место укуса смазывать ею несколько раз в день. Народное средство предотвращает также попадание микробов в ранку.Соду, как средство против коронавируса, рекомендуют применять многие, и не только специалисты. Врачи признают, что сода способна облегчать симптомы болезни, но не советуют заниматься самолечением.Несмотря на все положительные качества соды, она может нанести вред организму – это возможно при передозировке или при неправильном употреблении.Сода абсолютно противопоказана беременным и кормящим женщинам, народное средство нельзя употреблять, если вы проходите лечение лекарственными препаратами, так как активные вещества легко вступают в реакцию с лекарствами, а также при индивидуальной непереносимости.Симптомы передозировки и отравления содой проявляются не очень быстро. Они выражаются в нарушении работы сердца, повышении артериального давления, увеличении веса, появлении отеков, раздражительности, нервных срывах, повышенной утомляемости, частых головокружениях и общей слабости.Иногда также бывают судороги, тошнота, рвота и нарушения стула. Аллергические реакции проявляются в виде зуда и кожной сыпи, кашля и хрипа, посинения кожи и лихорадке. При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки