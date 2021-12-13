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На западе Грузии столкнулись грузовик и микроавтобус: один из водителей погиб
На западе Грузии столкнулись грузовик и микроавтобус: один из водителей погиб
ДТП на западе Грузии с участием грузовика и микроавтобуса унесло жизнь одного человека 13.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Мужчина стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на центральной автомагистрали в районе Хоби (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает Первый канал.Случай произошел у села Первое мая в понедельник днем. Согласно распространенной информации, столкнулись грузовик и машина дистрибуции. В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте.Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Тело мужчины перевели на экспертизу в Кутаиси.На месте происшествия мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кутаиси, дтп, авария

На западе Грузии столкнулись грузовик и микроавтобус: один из водителей погиб

17:04 13.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 и патрульная полиция на месте происшествия
Скорая помощь 112 и патрульная полиция на месте происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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ДТП на западе Грузии с участием грузовика и микроавтобуса унесло жизнь одного человека
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Мужчина стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на центральной автомагистрали в районе Хоби (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает Первый канал.
Случай произошел у села Первое мая в понедельник днем. Согласно распространенной информации, столкнулись грузовик и машина дистрибуции. В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Тело мужчины перевели на экспертизу в Кутаиси.
На месте происшествия мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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