https://sputnik-georgia.ru/20211213/na-zapade-gruzii-stolknulis-gruzovik-i-mikroavtobus-odin-iz-voditeley-pogib-262822990.html

На западе Грузии столкнулись грузовик и микроавтобус: один из водителей погиб

На западе Грузии столкнулись грузовик и микроавтобус: один из водителей погиб

ДТП на западе Грузии с участием грузовика и микроавтобуса унесло жизнь одного человека 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T17:04+0400

2021-12-13T17:04+0400

2021-12-13T17:04+0400

происшествия

новости

грузия

кутаиси

дтп

авария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250789370_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_969e13bab6eaafd57086521a24e86ec6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Мужчина стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на центральной автомагистрали в районе Хоби (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает Первый канал.Случай произошел у села Первое мая в понедельник днем. Согласно распространенной информации, столкнулись грузовик и машина дистрибуции. В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте.Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Тело мужчины перевели на экспертизу в Кутаиси.На месте происшествия мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, кутаиси, дтп, авария