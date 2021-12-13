https://sputnik-georgia.ru/20211213/oppozitsiya-okkupirovala-kabinet-mera-batumi--na-mesta-prishlos-vyzyvat-politsiyu-262811825.html

Оппозиция "оккупировала" кабинет мэра Батуми – на места пришлось вызывать полицию

Оппозиция "оккупировала" кабинет мэра Батуми – на места пришлось вызывать полицию

Оппозиционные депутаты сакребуло обвинили мэра и мэрию в целом в коррупции и терроризировании бизнеса 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Полиции пришлось силой выводить оппозиционных депутатов сакребуло (горсовет) Батуми из кабинета мэра Арчила Чиковани - они обвиняли градоначальника в игнорировании беззакония и отказывались покидать его рабочее место.В батумской мэрии было шумно с утра. Члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" зашли в кабинет Чиковани раньше него. Когда же пришел мэр, они начали обвинять его в том, что в городе ведутся незаконные строительства, что в мэрии царит коррупция и что бизнесменов терроризируют.Оппозиционеры заявили, что начальник службы надзора мэрии Батуми Бесик Цецхладзе с использованием оружия угрожал бизнесмену Мерабу Партенадзе и его сотрудникам. Инцидент, по их словам, произошел в поселении аэропорта на одном из строительных объектов. По словам депутатов сакребуло, у них есть подтверждающие эти видеозаписи.В ответ на эти обвинения начальник службы надзора Арчил Концелидзе заявил, что у его заместителя есть право на ношение оружия.Мэр же пояснил, что на объекте, о котором говорит оппозиция, работы велись с нарушением закона, по факту ведется следствие."Сотрудники муниципальной инспекции пришли на объект с целью мониторинга, но находящиеся на месте лица оказали им сопротивление. С нашей стороны мы продолжим расследование и будет реагирование", - заявил Чиковани.Аргументы мэра не оказались убедительными для оппозиции, в результате словесная перепалка продолжилась. Покидать кабинет по просьбе мэра они отказались, поэтому градоначальник принял решение сам уйти оттуда. На место вызвали сначала службу безопасности, а позже патрульную полицию, которая силой вывела оппозиционеров из кабинета мэра. Шум продолжился в коридоре. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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