https://sputnik-georgia.ru/20211213/po-truboprovodu-baku-tbilisi-dzheykhan-eksportirovano-500-millionov-tonn-nefti-262827072.html

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан экспортировано 500 миллионов тонн нефти

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан экспортировано 500 миллионов тонн нефти

Эффективность трубопровода за 15 лет эксплуатации возросла с 75% до 99,9% 13.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. С начала эксплуатации по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в Турцию и на мировые рынки было экспортировано 500 миллионов тонн нефти, говорится в пресс-релизе британской компании BP.Отметки в 500 миллионов тонн удалось достигнуть в воскресенье, 12 декабря: тогда 4922-й танкер Nordorse с нефтью SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) был отправлен из турецкого порта Джейхан в Триест (Италия).В сообщении отмечается, что эффективность трубопровода за 15 лет возросла с 75% до 99,9%. Трубопровод БТД протяженностью 1768 километров находится в эксплуатации с июня 2006 года. В настоящее время по нему из Азербайджана транспортируется нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат c "Шахдениз". Помимо этого, по трубопроводу осуществляется прокачка нефти из Туркмении, Казахстана и России. Текущая пропускная способность БТД составляет 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.Участниками проекта являются BP (30,37%), SOCAR (25,03%), MOL (9,57%), Inpex (9,3%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TP (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (2,31%).

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экономика, в мире, азербайджан, socar, компания bp