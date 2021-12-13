https://sputnik-georgia.ru/20211213/pobeditelnitsey-konkursa-miss-vselennaya-stala-indianka--262804972.html
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка
Финальный этап "Мисс Вселенной - 2021" прошел в Израиле, в курортном городе Эйлат
2021-12-13T11:02+0400
2021-12-13T11:02+0400
2021-12-13T12:23+0400
общество
новости
в мире
"мисс вселенная"
конкурс красоты "мисс вселенная"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260465559_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_e754006269801cae9d3b2bcbae38a5d7.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Корону победительницы конкурса "Мисс Вселенная" получила 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху (Harnaaz Sandhu). Она — третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.Индианке вручила корону ее предшественница Андреа Меса, она родом из Мексики. Призер второго места – конкурсантка из ЮАР. Всего в конкурсе красоты приняли участник девушки из 80 стран.О Сандху известно, что она работает администратором, а на досуге подрабатывает моделью и актрисой. Также девушка занимается проектами экологии, в частности, выступает сторонницей ограничения выбросов углекислого газа, и за расширение прав женщин. Финал конкурса, который в этом году отпраздновал свой 70-летний юбилей, состоялся в израильском курортном городе Эйлат. К слову, в Израиле "Мисс Вселенную" выбирают впервые.Грузия не принимала участия в конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса. Последний раз Грузия участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260465559_30:0:1330:975_1920x0_80_0_0_249f7a9194c46180c4117819e1213a42.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, "мисс вселенная", конкурс красоты "мисс вселенная"
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка
11:02 13.12.2021 (обновлено: 12:23 13.12.2021)
Финальный этап "Мисс Вселенная - 2021" прошел в Израиле, в курортном городе Эйлат
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Корону победительницы конкурса "Мисс Вселенная" получила 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху (Harnaaz Sandhu). Она — третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.
Индианке вручила корону ее предшественница Андреа Меса, она родом из Мексики. Призер второго места – конкурсантка из ЮАР. Всего в конкурсе красоты приняли участник девушки из 80 стран.
О Сандху известно, что она работает администратором, а на досуге подрабатывает моделью и актрисой. Также девушка занимается проектами экологии, в частности, выступает сторонницей ограничения выбросов углекислого газа, и за расширение прав женщин.
Финал конкурса, который в этом году отпраздновал свой 70-летний юбилей, состоялся в израильском курортном городе Эйлат. К слову, в Израиле "Мисс Вселенную" выбирают впервые.
Грузия не принимала участия в конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса. Последний раз Грузия участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.