https://sputnik-georgia.ru/20211213/pobeditelnitsey-konkursa-miss-vselennaya-stala-indianka--262804972.html

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка

Финальный этап "Мисс Вселенной - 2021" прошел в Израиле, в курортном городе Эйлат

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Корону победительницы конкурса "Мисс Вселенная" получила 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху (Harnaaz Sandhu). Она — третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.Индианке вручила корону ее предшественница Андреа Меса, она родом из Мексики. Призер второго места – конкурсантка из ЮАР. Всего в конкурсе красоты приняли участник девушки из 80 стран.О Сандху известно, что она работает администратором, а на досуге подрабатывает моделью и актрисой. Также девушка занимается проектами экологии, в частности, выступает сторонницей ограничения выбросов углекислого газа, и за расширение прав женщин. Финал конкурса, который в этом году отпраздновал свой 70-летний юбилей, состоялся в израильском курортном городе Эйлат. К слову, в Израиле "Мисс Вселенную" выбирают впервые.Грузия не принимала участия в конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса. Последний раз Грузия участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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