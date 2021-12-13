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https://sputnik-georgia.ru/20211213/pobeditelnitsey-konkursa-miss-vselennaya-stala-indianka--262804972.html
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка
Финальный этап "Мисс Вселенной - 2021" прошел в Израиле, в курортном городе Эйлат
2021-12-13T11:02+0400
2021-12-13T12:23+0400
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"мисс вселенная"
конкурс красоты "мисс вселенная"
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Корону победительницы конкурса "Мисс Вселенная" получила 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху (Harnaaz Sandhu). Она — третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.Индианке вручила корону ее предшественница Андреа Меса, она родом из Мексики. Призер второго места – конкурсантка из ЮАР. Всего в конкурсе красоты приняли участник девушки из 80 стран.О Сандху известно, что она работает администратором, а на досуге подрабатывает моделью и актрисой. Также девушка занимается проектами экологии, в частности, выступает сторонницей ограничения выбросов углекислого газа, и за расширение прав женщин. Финал конкурса, который в этом году отпраздновал свой 70-летний юбилей, состоялся в израильском курортном городе Эйлат. К слову, в Израиле "Мисс Вселенную" выбирают впервые.Грузия не принимала участия в конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса. Последний раз Грузия участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, "мисс вселенная", конкурс красоты "мисс вселенная"

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка

11:02 13.12.2021 (обновлено: 12:23 13.12.2021)
© Facebook / Miss OfficeПобедительницы конкурса красоты
Победительницы конкурса красоты - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© Facebook / Miss Office
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Финальный этап "Мисс Вселенная - 2021" прошел в Израиле, в курортном городе Эйлат
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Корону победительницы конкурса "Мисс Вселенная" получила 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху (Harnaaz Sandhu). Она — третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.
Индианке вручила корону ее предшественница Андреа Меса, она родом из Мексики. Призер второго места – конкурсантка из ЮАР. Всего в конкурсе красоты приняли участник девушки из 80 стран.
О Сандху известно, что она работает администратором, а на досуге подрабатывает моделью и актрисой. Также девушка занимается проектами экологии, в частности, выступает сторонницей ограничения выбросов углекислого газа, и за расширение прав женщин.
Финал конкурса, который в этом году отпраздновал свой 70-летний юбилей, состоялся в израильском курортном городе Эйлат. К слову, в Израиле "Мисс Вселенную" выбирают впервые.
Грузия не принимала участия в конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса. Последний раз Грузия участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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