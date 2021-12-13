https://sputnik-georgia.ru/20211213/protestuyuschie-podarili-prokuroru-gruzii-shilya-i-potrebovali-osvobodit-saakashvili-262823195.html

Протестующие подарили прокурору Грузии 41 шило и потребовали освободить Саакашвили

Протестующие подарили прокурору Грузии 41 шило и потребовали освободить Саакашвили

Участники акции обвиняют прокуратуру в исполнении политических заказов правящей партии 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T17:27+0400

2021-12-13T17:27+0400

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политика

новости

грузия

михаил саакашвили

ираклий шотадзе

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Акция-перформанс с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла у здания Генеральной прокуратуры в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько десятков активистов пришли с плакатами с изображением третьего президента и надписью "Свободу Мише".Протестующие принесли генеральному прокурору Ираклию Шотадзе символический подарок – 41 шило (41 – это избирательный номер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"). Участники акции обвиняют прокуратуру в исполнении политических заказов правящей партии.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Саакашвили называет себя политзаключенным, а все обвинения в свой адрес - фабрикацией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий шотадзе