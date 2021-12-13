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Протестующие подарили прокурору Грузии 41 шило и потребовали освободить Саакашвили
Протестующие подарили прокурору Грузии 41 шило и потребовали освободить Саакашвили
Участники акции обвиняют прокуратуру в исполнении политических заказов правящей партии 13.12.2021, Sputnik Грузия
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политика
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грузия
михаил саакашвили
ираклий шотадзе
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Акция-перформанс с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла у здания Генеральной прокуратуры в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько десятков активистов пришли с плакатами с изображением третьего президента и надписью "Свободу Мише".Протестующие принесли генеральному прокурору Ираклию Шотадзе символический подарок – 41 шило (41 – это избирательный номер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"). Участники акции обвиняют прокуратуру в исполнении политических заказов правящей партии.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Саакашвили называет себя политзаключенным, а все обвинения в свой адрес - фабрикацией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий шотадзе

Протестующие подарили прокурору Грузии 41 шило и потребовали освободить Саакашвили

17:27 13.12.2021 (обновлено: 17:48 13.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили. Женщина держит плакат "Свободу Мише!"
Акция оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили. Женщина держит плакат Свободу Мише! - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Участники акции обвиняют прокуратуру в исполнении политических заказов правящей партии
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Акция-перформанс с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла у здания Генеральной прокуратуры в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Несколько десятков активистов пришли с плакатами с изображением третьего президента и надписью "Свободу Мише".
Протестующие принесли генеральному прокурору Ираклию Шотадзе символический подарок – 41 шило (41 – это избирательный номер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"). Участники акции обвиняют прокуратуру в исполнении политических заказов правящей партии.

"Как они используют это 41 шило - я не знаю. Но ясно одно: чем больше политических дел они сошьют этими гнилыми нитками, тем больше премий получат… Мы не закроем на это глаза, мы не смиримся",- заявила руководитель НПО "Молодежь за европейское будущее" Манана Андгуладзе журналистам.

Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Саакашвили называет себя политзаключенным, а все обвинения в свой адрес - фабрикацией.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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